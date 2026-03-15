Много приятно изненадани сме от цялата вечер. Не сме очаквали да получим толкова много награди. Бяхме много изненадани, когато получихме първа и втора награда, а накрая станаха девет. Това каза предарх. Атанас Джинсов, час от екипа на Berkein architects след церемонията на ARCHINOVA ARCHITECTURE AWARDS 2025."Взехме награда за най-хубава сграда и може би това е един от проектите, които най-много ми харесват. Това е Villa Vestraet – червената тухла. Това е любим наш проект, който изпълнихме, и мисля, че там най-добре сме показали минималистичния модел. Във фирмата работим на принципа "по-малко е повече“ – архитектура, изчистена от форма, но и удобна за обитаване, което прави много хубава връзка между пространството вътре и вън и създава пълна хармония", каза още той.Проектът представлява съвременна еднофамилна къща, разположена в спокоен, зелен жилищен район, проектирана с фокус върху функционалност, минимализъм и хармония между интериора и екстериора. Архитектурата е изчистена и модерна, с ясни геометрични обеми, плосък покрив и прецизно подбрана материaлна палитра, която създава елегантно, но ненатрапчиво присъствие в средата.Основната идея на проекта е постигане на простота в израза, но богатство в усещането – чрез внимателен контрол на светлината, открити гледки към градината и безупречна връзка между външните и вътрешните пространства. Обемите са организирани в две нива – с дневната зона и обслужващите помещения на партера, и с частната зона (спални и бани) на втория етаж.Фасадата е решена чрез светла тухла и вертикални метални панели с тънък профил, които подчертават съвременния характер на сградата. Черните алуминиеви дограми и големите отворени остъкления допълват модерното звучене, като едновременно с това пропускат обилна естествена светлина навътре и рамкират изгледите към двора и басейна.Интериорът е светъл и минималистичен, с естествени материали, неутрална цветова гама и силен акцент върху детайла. Подовете са завършени с голямоформатни плочи в сив цвят, създаващи усещане за непрекъснатост между вътрешното и външното пространство. Мебелировката е подбрана така, че да допълва архитектурата – лека, функционална и без излишна декорация. Централно място в дневната зона заема кухненският остров с плот от естествен камък, около който се организира социалният живот в дома.Остъклените плъзгащи врати и интериорните прегради от черна метална рамка и стъкло придават усещане за откритост, без да нарушават уединението на отделните функции. Пространствата плавно преливат едно в друго, с логично разпределение и ясна ос на движение. Връзката с градината и басейна е директна и визуално непрекъсната.Градината е оформена с внимание към простотата и поддържа усещането за лекота и ред. Басейнът е естествено продължение на дневната зона, а външната тераса предоставя възможности за отдих и хранене на открито.Проектът отговаря на съвременните изисквания за енергийна ефективност и устойчиво строителство, чрез използване на висококачествени материали, добра изолация и естествена вентилация. Осветлението, както естествено, така и изкуствено, е внимателно проектирано, за да създава топла, но модерна атмосфера.Тази къща е отличен пример за съвременен семеен дом – функционален, естетически прецизен и в пълна хармония със заобикалящата го среда. Проектът демонстрира как чрез семпли средства и внимателна архитектурна логика може да се постигне комфортен, устойчив и стилен начин на обитаване.По думите му на първо място те трябва да бъдат креативни и да не се притесняват да показват идеите си."Да продължават да развиват проектите си до самия им край. Една хубава концепция трябва да се развие. Да работят с правилните инструменти и с екологични, иновативни и устойчиви материали, за да се получи една добра архитектура", допълни той."Работим по много проекти. През последните години се опитахме да разширим нашата типова архитектура – от малки жилищни сгради до големи апартаментни комплекси, офис сгради и цели квартали. Идеята ни е да работим все повече в тази посока – с ландшафта и с околната среда, и да правим повече устойчива архитектура, която да бъде разпознаваема, енергоефективна и да има много малък въглероден отпечатък върху околната среда", разкри арх. Джинсов.