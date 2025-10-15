ЗАРЕЖДАНЕ...
|"Арестувани са четири лица": Прокуратурата и НСлС с подробности за разследването с "черното тото"
Това заяви заместник-градски прокурор Ангел Кънев на съвместен брифинг със Софийска градска прокуратура, НСлС и ГДБОП-МВР във връзка с Европейски заповеди за разследване и в изпълнение на Европейски заповеди за арести, издадени от френските власти, относно разследване срещу организирана престъпна група за манипулиране на тенис мачове.
"Повдигнатите обвинения са за пране на пари, корупционни схеми,
трангранична престъпна дейност и манипулиране на резултати от спортни събития.
“Сумата пари влиза в категория “утежнено" пране на пари- особено тежко престъпление. “Ние сме длъжни да поискаме да бъдат задържани в България, а после да бъдат предадени във Франция", каза още Кънев и допълни:
"Не са най-ниско ниво в групата. Става въпрос за дейност, която е извършвана дълго време, а не еднократен акт".
Към момента все още няма уточнение за какъв точно спорт става въпрос, но се касае за такива, които са част от съответните спортни национални и международни календари на съответните федерации.
Прокурорът посочи още, че от френската прокуратура изрично са поискали конфиденциалното и да не се разгласява какви са параметрите на разследването, посочиха от Националното следствие", обясни още той.
