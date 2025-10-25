ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Арестуваха шест души за трафик на мигранти през България
Съвместната специализирана полицейска операция е проведена на 22 октомври 2025 г. на територията на столицата, областите София, Пловдив, Пазарджик и Монтана, съобщи ГДБОП.
Работата по разкриване на престъпната схема е започнала в началото на 2025 г. А в хода на операцията са арестувани 6 трафиканти, единият от които е на високо ниво в йерархията на международния трафик. На трима от тях са повдигнати обвинения и са приведени в следствения арест.
Разследването и полицейските действия са ръководени от наблюдаващ прокурор от Софийска градска прокуратура по образувано досъдебно производство за извършени престъпления.
По време на акцията на органите на реда са претърсени 3 имота и 1 автомобил. Иззети са мобилни телефони, 5120 евро, договори за наем на автомобили, талони за автомобили, платежни нареждания и др., свързани с извършваната престъпна дейност.
В качеството на свидетели са разпитани 11 души. Работата по случая продължава.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Лекари към българките: Родете децата си до 30-годишна възраст
12:11 / 23.10.2025
Как да се погрижим за "шлифера" при лошо време
15:37 / 23.10.2025
Мъртво пиян шофьор се заби в товарен автомобил в Пиринско
10:47 / 23.10.2025
Социалното министерство е против новопредложените видове отпуск
14:58 / 23.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: