Арестуваха шест души за трафик на мигранти през България

© ГДБОП, съвместно с Главна дирекция "Гранична полиция", неутрализираха престъпна група за трафик на мигранти през България към Западна Европа. Дейността на престъпна мрежа за трафик на мигранти се е осъществявала както през страната ни, така и през Сърбия.



Съвместната специализирана полицейска операция е проведена на 22 октомври 2025 г. на територията на столицата, областите София, Пловдив, Пазарджик и Монтана, съобщи ГДБОП.



Работата по разкриване на престъпната схема е започнала в началото на 2025 г. А в хода на операцията са арестувани 6 трафиканти, единият от които е на високо ниво в йерархията на международния трафик. На трима от тях са повдигнати обвинения и са приведени в следствения арест.



Разследването и полицейските действия са ръководени от наблюдаващ прокурор от Софийска градска прокуратура по образувано досъдебно производство за извършени престъпления.



По време на акцията на органите на реда са претърсени 3 имота и 1 автомобил. Иззети са мобилни телефони, 5120 евро, договори за наем на автомобили, талони за автомобили, платежни нареждания и др., свързани с извършваната престъпна дейност.



В качеството на свидетели са разпитани 11 души. Работата по случая продължава.