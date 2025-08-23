Новини
Арестуваха българския шофьор на камион, участвал в смъртоносна катастрофа в Гърция
Автор: Борислава Благоева 14:42
©
Арестуван е българският шофьор на камиона, който в понеделник,18 август, причини трагична катастрофа на пътя Егнатия, близо до пункта за събиране на пътни такси Ясмос в Родопи, Гърция,  при която загинаха трима албански граждани, предава Gazeta Express.

След като беше изписан от болницата преди няколко дни, 56-годишният мъж се вчера се яви пред разследващия съдия. Обясненията му не убедиха следователя и прокурора, които решиха да го задържат под стража

Шофьорът е обвинен в убийство по непредпазливост, довело до смъртта на няколко души, телесни повреди и опасно шофиране.

Очакват се резултатите от токсикологичните тестове да покажат дали водачът е консумирал алкохол. Назначена е и специална експертиза, която да определи скоростта, с която се е движил камионът.

Инцидентът стана приблизително 600 метра преди пункта за събиране на пътни такси, когато камионът се е сблъска с два спрели автомобила. Силният сблъсък доведе до пламъци на първото превозно средство, убивайки трима души на място – двойка на 59 и 57 години и 61-годишен мъж. 

Според информация, българският шофьор е отрекъл обвиненията и е дал своя версия за обстоятелствата около инцидента. Твърди се, че се е движил със скорост от приблизително 100 км/ч и когато е забелязал опашката от превозни средства на разстояние един километър, е намалил скоростта до 70 км/ч, отричайки да се е движил със 140 км/ч, както е посочено в обвинителния акт.

