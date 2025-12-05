ЗАРЕЖДАНЕ...
Арестуваха българин, шофирал в насрещното на магистрала в Гърция
©
По първоначална информация камионът се е движил в обратна посока от пътната станция Малгара до кръстовището Клейди, където е бил спрян от полицията.
Българинът е арестуван и се завежда дело за "опасно препятстване на пътния транспорт". Разследват се причините, довели до объркването на шофьора.
Още от категорията
/
Проф. Кантарджиев: Случаите на грип ще започнат да се увеличават! Ето какъв е основният симптом
03.12
Euronews (Сърбия): България, Румъния и Ирак са изправени пред важни решения за "Лукойл" - американските срокове изтичат
03.12
Кредитен консултант за влизането на еврото: Хубаво е да останем с малко кеш и да не разчитаме само на кредитните карти
03.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Йотова: Българските банки са готови за еврото
21:45 / 04.12.2025
"Тук съм, защото ми писна!": С каква цел протестират младите?
19:32 / 04.12.2025
Засилен полицейски контрол на 8 декември, установени са вече нару...
17:43 / 04.12.2025
Арест по време на работа: Фотограф с разказ от първо лице
17:35 / 04.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.