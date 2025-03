Archinova Architecture Awards 2024: Ето кои са носителите на престижните награди

© Фокус В присъствието на близо 800 гости се проведоха годишните награди за архитектура Archinova Architecture Awards 2024.



На 27 март 2025 г. в Интер Експо Център в София с впечатляваща церемоня бяха връчени престижните награди на победителите в Archinova Architecture Awards 2024. Събитието се проведе в рамките на Архитекурно-строителната седмица.



Конкурсът поставя в светлината на прожекторите качествената архитектура, поощрява стойностните проекти, смелите и иновативните идеи, дава път за изява на таланта и интелекта, отстоява високото качество и ценност.



Направленията, в които бяха връчени престижните награди са "Архитектура“ и "Урбанизъм, ландшафтен дизайн и градска среда“. Участваха 102 проекта в 22 категории, разделени в три основни групи: реализации, проекти и концепции.



Журито по регламент беше в два различни състава за двете направления. Председател на журито - за направление "Архитектура“ бе арх. Радо Илиев, а за направление "Урбанизъм, ландшафтен дизайн и градска среда“ - ланд арх. Ганчо Бакалов. Журито определи 32 номининации, от които излъчи 18 награди.



Гостите и участниците в Церемонията разгледаха и дигиталната изложба в залата с всички наградени и номинирани реализации и проекти. След Церемонията по награждаване на победителите, събитието продължи с коктейл и изпълнения на Jazz M Trio, с които беше отпразнувано 11-то издание на конкурса.



Ето и кои са отличените проекти и реализации в 11-то издание на Archinova Architecture Awards:



Категория: Реализации - Хотели, Ваканционни селища, атракциони и спа центрове, зентрове за рекреация, спорт, развлечения и туризъм - Hotel Hello Plovdiv



Проектант: Simple Architecture, арх. Александър Йончев, арх. Соня Петрова, инт. диз. Моника Стойкова



Категория: Реализации - Бизнес, административни, търговски и индустриални сгради, сгради със смесено бизнес предназначение - МИР офис сграда



Проектант: bureau XII, арх. Петър Торньов, арх. Милена Филчева



Категория: Реализации - Еднофамилни жилищни сгради - Къщата с порталите



Проектант: Студио НАДА, арх. Георги Събев, арх. Антонина Тритакова



Категория: Реализации - Многофамилни жилищни сгради и жилищни комплекси -Сграда К55 Проектант: ПРОСПЕКТУМ, проф. д-р арх. Георгий Станишев



Категория: Реализации - Реставрация, консервация, реконструкция на стари сгради и сгради паметници на културата - HOTEL BIZZARE



Проектант: АРХИС проект, арх. Георги Бачев, арх. Добринка Петкова



Категория: Проекти - Архитектура - Проекти: Хотели, Ваканционни селища, атракциони и спа центрове, центрове за рекреация, спорт, развлечения и туризъм -Via Diagonalis



Проектант: CAST studio, арх. Борислав Шалев, арх. Георги Кунчев



Категория: Проекти - Еднофамилни жилищни сгради - L House



Проектант: Simple Architecture, арх. Александър Йончев, арх. Соня Петрова, инт. диз. Моника Стойкова



Категория: Проекти - Многофамилни жилищни сгради и жилищни комплекси -Waldsiedlung



Проектант: Studio Karadjov, арх. Иван Караджов,арх. Елена Найденова, арх. Калин Николов



Категория: Концептуални проекти - Опера за Пловдив



Проектанти: Сия Младенова, Петко Каменов



Обект: Museum of History and Future



Проектанти: арх. Биляна Апостолова,арх. Ева Янакиева, арх. Михаела Богданова, арх. Мартин Равалиев,арх. Боян Табов - Концептуалният проект получи Специална награда за високи качества.



Журито връчи награда за отличителна архитектура на МИР офис сграда.



Проектант: bureau XII, арх. Петър Торньов, арх. Милена Филчева



Екип: арх. Мира Коларова, арх. Атанас Бонев, арх. Велислава Папазова, арх. Иван Пеев



Награда за развитие на малките селища получи - Къщата с порталите



с проектат Студио НАДА - арх. Георги Събев, арх. Антонина Тритакова



Ето кои са наградените проекти и реализации в направление Урбанизъм, градска среда и ландшафтна архитектура:



Категория: Реализации - Обекти за обществено ползване: площадни пространства, улици, междублокови пространства, детско площадки - Реконструкция и благоустрояване - пешеходна зона на гр. Стара Загора



Проектант: OUTLINE architects



Водещ проектант: арх. Велимир Георгиев



Екип: арх. Ал. Бакърджиев, инж. Ст. Димов, ланд. арх. В. Симеонова, скулптор Р. Мъглов



Специална награда в направление получи - "Рибарски истории" - образователно игрално пространство на открито



Проектант: Архитектурно студио Мото, арх. Десислава Стоянова. арх. Мариана Сърбова



Категория: Проекти - Градоустройствени планове - Зона за спорт, яхтинг и рекреации в м. Малка чайка



Проектант: АРХИС проект, арх. Георги Бачев, арх. Добринка Петков



Категория: Проекти - Елементи за градска среда - Победител:



BioStop 365



Проектант: ланд. арх. Александър Прегьов



Категория: Концептуални проекти - Реконструкция и обновяване на централна градска част – Велинград



Проектант: ланд. арх. Александър Прегьов