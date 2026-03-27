Апелативна прокуратура - София даде подробности около сагата с прокурорския син и служителя на ГДБОП
На този етап е установено, че в късните часове на 25.03.2026 г. полицейски служител в ГД "Борба с организираната престъпност“ се е намирал в дома на баща си в село на територията на община Перник, когато е възприел движещ се в района лек автомобил, известен му във връзка със служебната му дейност по издирване.
Автомобилът е спрял пред къщата и от него слезли няколко лица с маски на лицата, въоръжени с пушки, като се насочили към него и баща му, съобщават от Апелативна прокуратура - София.
Полицейският служител е отправил разпореждане да спрат, но лицата не са се подчинили и продължили настъпателно към тях. В отговор служителят е произвел изстрели във въздуха със законно притежавано оръжие. Непосредствено след това маскираните лица преустановили действията си, качили се в автомобила и напуснали мястото.
Лекият автомобил е бил установен, изоставен в района на гробищния парк.
Предвид твърдения за съпричастност на Васил Михайлов /на 22 години/ в извършването на деянието, Окръжна прокуратура-Перник е изпратила предложение до и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов ръководството и надзора на делото да бъдат възложени на друга прокуратура, с оглед обективно, всестранно и пълно разследване, както и за избягване на съмнения за каквато и да е заинтересованост или предубеденост при събиране на доказателствата.
Емил Дечев за прокурорския син: Нападнал е полицай, избягал е и изоставил колата си на черен път! Не е имало акция на ГДБОП!
ултрас1926
преди 25 мин.
Е гати и държавата един сополанко ги прави на маймуни.
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.