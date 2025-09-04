Антониу Коща: Увеличаването на средствата за отбрана е ключово за България

© Булфото (архив) Радвам се да видя как България постига пълния си потенциал в Европейския съюз през последните месеци, ставайки пълноправен член на Шенгенсктото пространство и влизането в еврозоната. Това са съществени постижения и събития за българските граждани. Уверен съм, че с Вашата подкрепа хората ще се въпролзват максимално от това и ще преодолеят предивзвикателствата.



Това заяви на брифинг пред медиите председателят на Европейския съвет Антониу Коща, предаде репортер на "Фокус". Визитата на Коща е част от обиколка на столиците на държавите членки на ЕС, с цел да обмени и събере вижданията на държавните и правителствените ръководители относно актуалните теми в ЕС, подготовката за предстоящите заседания на Европейския съвет и международните срещи на върха, както и да се запознае с приоритетите на различните държави по Многогодишната финансова рамка.



Коща коментира, че посещението му в българската столица се случва след срещата между "Коалицията на желаещите". Той заяви, че са подкрепили гаранции за сигурност за създаване на устойчив мир в Украйна.



"България е от основно значение в усилията ни да подкрепим Украйна, добави председателят на Европейския съвет. "Вашият ангажимент за увеличаване средствата на отбраната не са ключови само за нас (бел. от ред: за ЕС), но също така и за България и за българската индустрия. Това видях на посещението ми в завода "Арсенал“ в Казанлък", съобщи председателят на Европейския съвет.



В момента най-голямата геополитическа инвестиция, която можем да направим, е Европейският съюз да се разширява, смята Коща.