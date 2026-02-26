Моите очаквания са заседанието на ВСС днес да бъде провалено на процедурни основания. Но приветствам усилията на министър Янкулов, че повдигна въпроса за смяната на главния прокурор. Това каза Антон Станков – министър на правосъдието в кабинета "Сакскобургготски“ в периода 2001-2005 г. и бивш съдия в Софийския градски съд от 1994 до 2007 г., в предаванетонаПроблемът по думите му е в недобре написаните законови актове, които позволяват двузначно тълкуване, поради което може да се стигне до различни решения. "Видяхте, че прокурорите го тълкуват по един начин, съдийската колегия – по друг. Самият факт, че може да се тълкува по различен начин, означава, че нормата не е добре и ясно формулирана. Не съм оптимист, че ще се стигне до смяната на главния прокурор. Знаем, че той обслужва едни политически интереси, което повдига въпроса за мястото на прокуратурата в съдебната власт. Политизирането на този орган вече поставя сериозни въпроси“, подчерта бившият министър на правосъдието.Той не смята, че в момента е възможно избиране на нов състав на ВСС. За това е необходимо мнозинство от 160 гласа, което е труднопостижимо. "Най-вероятно този проблем ще бъде отложен за следващия парламент. Дай боже да бъде решен тогава, както и проблемът с изтеклия мандат на Инспектората на ВСС. Надявам се да се намери необходимото мнозинство да се приемат промени и да се променят нещата“, добави Антон Станков.Според него новият министър на правосъдието е добър избор от страна на служебния премиер. "Но смяната на областните управители – такава радикална мярка, честно казано ме изненада. Те имат своята роля в изборите – може би това е логиката, но над 90% от тях са обвързани с ПП, което не гарантира, че тези избори ще бъдат по някакъв начин неутрални“, коментира Станков.