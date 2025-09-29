Антон Пулийски: Напълно заменяне на човешкият труд в журналистиката не е възможно към този етап

© Журналистиката ще бъде един от секторите, който ще бъде изправен пред сериозни предизвикателства, които навлизат покрай интеграцията на нови алгоритми, нови възможности, които се дават с развитието на изкуствения интелект. Но напълно заменяне на човешкият труд в тази област, която е доста творческа, не е възможно към този етап. Това каза в предаването "Метроном“ на Радио "Фокус“ преподавателят в Софийския университет по "Правни и етични аспекти в Изкуствения интелект“, основател на CyberCLUB и обучител по киберсигурност с над 10 години опит в областта Антон Пулийски, коментирайки интервюто с германския министър на цифровизацията и държавната модернизация, проведено от аватар, създаден с помощта на изкуствени интелект, създаден по образа на репортера Пол Клинзинг.



По думите му рискове за сигурността съществуват винаги при въвеждането на нещо ново, което е все още непознато. В случая с медиите автоматичното генериране на съдържание има голямо предимство за медии, които искат вниманието на потребителя или бързо превземане на пазарен дял. "Но това пък е изправено пред липса на дълбочината, липсата на човешката перспектива, грешките. При некоректни данни, алгоритъм е склонен да се измисля, да "халюцинира“ както казват в момента в широката общественост. Това са рискове, които всеки, който използва това автоматично генериране на съдържание, трябва да ги съобрази,“ посочи той и допълни, че изкуственият интелект подпомага и дава възможност на журналиста да намери и използва по-добри изразни средства и да постигне по-въздействащ и ангажиращ ефект.



Когато един инструмент, какъвто е изкуственият интелект, не се използва по правилния начин, това може да доведе до изкривяване на информацията, до манипулации и политически спекулации, посочи още специалистът. "Медиите, които ще бъдат най-успешни в бъдещето, са тези, които ще съумеят да съчетаят двата елемента: от едната страна техничките възможности на изкуствения интелект и на другите технологии, които дават възможност за някаква автоматизираност, и от друга страна да хората, които да спазват така наречените в журналистиката фундаментални ценности,“ добави той и посочи, че според него това е най-подходящата комбинация, защото нито в едната, нито в другата крайност не се виждат предимства.



Пулийски е убеден, че трябва да се мине един задължителен процес на учене, трябва да мине през всякаква форма на тестване, всякаква форма на злоупотреба, за да може обществеността да се научи, че AI може да се използва умерено, може да се използва по правилен начин, "а когато се използва погрешен, да се създадат необходимите механизми за регулацията им.“ Според него изкуственият интелект ще замени човека там, където човекът има нужда да бъде заменен от гледна точка на рутинност.



"Той може да бъде голям помощник когато става въпрос за помагане при диагностициране на болести в сферата на медицината, при създаване на съдържания, което по по-бърз начин да бъде адаптирано за обучаеми групи, при генериране на някаква форма на научни анализи, при синтез на конкретни данни, конкретни резултати, които се търсят в някаква област на науката. Определено има много ползи и да го зачеркнем с лека ръка, че той е много опасен и трябва да бъде спрян, първо, според мен вече е невъзможно, и второ, мисля че е много неоптимизирано.“