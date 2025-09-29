ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Антон Пулийски: Напълно заменяне на човешкият труд в журналистиката не е възможно към този етап
По думите му рискове за сигурността съществуват винаги при въвеждането на нещо ново, което е все още непознато. В случая с медиите автоматичното генериране на съдържание има голямо предимство за медии, които искат вниманието на потребителя или бързо превземане на пазарен дял. "Но това пък е изправено пред липса на дълбочината, липсата на човешката перспектива, грешките. При некоректни данни, алгоритъм е склонен да се измисля, да "халюцинира“ както казват в момента в широката общественост. Това са рискове, които всеки, който използва това автоматично генериране на съдържание, трябва да ги съобрази,“ посочи той и допълни, че изкуственият интелект подпомага и дава възможност на журналиста да намери и използва по-добри изразни средства и да постигне по-въздействащ и ангажиращ ефект.
Когато един инструмент, какъвто е изкуственият интелект, не се използва по правилния начин, това може да доведе до изкривяване на информацията, до манипулации и политически спекулации, посочи още специалистът. "Медиите, които ще бъдат най-успешни в бъдещето, са тези, които ще съумеят да съчетаят двата елемента: от едната страна техничките възможности на изкуствения интелект и на другите технологии, които дават възможност за някаква автоматизираност, и от друга страна да хората, които да спазват така наречените в журналистиката фундаментални ценности,“ добави той и посочи, че според него това е най-подходящата комбинация, защото нито в едната, нито в другата крайност не се виждат предимства.
Пулийски е убеден, че трябва да се мине един задължителен процес на учене, трябва да мине през всякаква форма на тестване, всякаква форма на злоупотреба, за да може обществеността да се научи, че AI може да се използва умерено, може да се използва по правилен начин, "а когато се използва погрешен, да се създадат необходимите механизми за регулацията им.“ Според него изкуственият интелект ще замени човека там, където човекът има нужда да бъде заменен от гледна точка на рутинност.
"Той може да бъде голям помощник когато става въпрос за помагане при диагностициране на болести в сферата на медицината, при създаване на съдържания, което по по-бърз начин да бъде адаптирано за обучаеми групи, при генериране на някаква форма на научни анализи, при синтез на конкретни данни, конкретни резултати, които се търсят в някаква област на науката. Определено има много ползи и да го зачеркнем с лека ръка, че той е много опасен и трябва да бъде спрян, първо, според мен вече е невъзможно, и второ, мисля че е много неоптимизирано.“
|Още по темата:
|общо новини по темата: 70
|предишна страница [ 1/12 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Волейболна еуфория завладява Кюстендил и Дупница
10:25 / 28.09.2025
Четиридневна работна седмица в България – защо не?
10:06 / 27.09.2025
Цветове, вкусове и традиции в Кюстендил
08:31 / 27.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: