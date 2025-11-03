ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Антон Кутев за Бюджет 2026: Имаме правителство, което е в изключително трудна ситуация
"Няма как да не се получи същата дупка и сега, защото не можеш да намалиш вдигнатите пенсии и заплати, не можеш да спреш социалните разходи. Имаме правителство, което е в изключително трудна ситуация, защото е съставено от противоречащи си политически сили, закърмено е с грях и няма как да направи смислени реформи, защото така е създадено, заяви Кутев и допълни:
"Бойко Борисов изпусна шанса да излезе от това управление. Според мен той искаше да спре източването на ГЕРБ, ставайки министър-председател. Беше му казано, че това няма да стане.ГЕРБ ще върви все по-надолу Делян Пеевски ще им взема контролирания вот и дори чисто политическият вот ще започне да пада. Докато Пеевски им стои зад гърба, няма как да не губят подкрепа", каза Кутев.
По думите му на следващи избори БСП няма да може да мине 4-процентовата бариера и ще остане извън парламента.
"Кризата в БСП е много сериозна. БСП беше жива партия, докато имаше инстинкт за самосъхранение. Най-вероятната съдба оттук нататък на БСП ще е като тази на СДС – брошка на ревера", каза той.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 150
|предишна страница [ 1/25 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Промени в движението за Архангелова задушница в Кюстендил
08:46 / 01.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: