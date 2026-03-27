Антон Кутев: Все едно се намираме във война, а не на избори – арести, предупредителни протоколи, напрежение
Въпреки това Кутев признава, че действията на институциите имат ефект. "Това със сигурност ще ограничи купения вот.“ Но решението според него е в самите граждани.
Според него живеем като на война, а не в избори. Политикът описа тревожна атмосфера около изборния процес. "Все едно се намираме във война, а не на избори – арести, предупредителни протоколи, напрежение", заяви Кутев. И допълни: "Ужасно е усещането, че вместо да се радваме на избори, гледаме полицейски акции.“
По думите му контролираният вот има сериозно влияние: "Контролираният и купеният вот в България е най-много 150–200 хиляди гласа.“
Решението отново е в активността. "Ако направим висока избирателна активност, този купен вот ще загуби стойността си.“ Основният приоритет: край на "въртележката“ между власт и бизнес. Кутев очерта ключовата мисия на своята политическа формация:
"Ние сме единствената сила, която може да смени статуквото.“ Според него парите тръгват от държавата към олигарси и после се връщат през изборите обратно в държавата. И подчерта, че те са тези, които могат да свалим олигархията.“
На темата кои са част от олигархията Кутев отказа да посочва конкретни имена, но даде дефиниция - "Олигархията е сила, която преточва парите между държавата и бизнеса.“ И даде пример: "Когато едни фирми получават обществени поръчки без конкуренция и с огромни печалби – това е олигархия.“
Първата стъпка според него е възстановяване на държавността: "Първият приоритет е въвеждане на държавност и подреждане на съдебната система.“ След това идват икономиката и социалната политика, "но за да стане всичко това, трябва първо да върнем държавата.“
Кутев изрази силна подкрепа за Румен Радев. "Нямам никакво съмнение, че Радев няма да се изкуши.“ И добави, че той няма да позволи никой да злоупотребява с името му. По темата за финансирането на партията Кутев заяви, че има много хора, които искат да помогнат – по 2, по 3, по 5 лева и уточни, че всичко ще бъде отчетено по закон.
Кутев направи разграничение между управление и конституционни промени. "Има две нива – 121 депутати за управление и 160 за конституционни промени. Ние търсим абсолютно мнозинство – и то е реално.“
По външнополитическите въпроси Кутев беше категоричен: "Ние сме членове на ЕС и НАТО – това не подлежи на съмнение.", но добави, че трябва да водим политика, която е в интерес на България, а не на Тръмп, Брюксел или Путин.
