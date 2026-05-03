"Румен Радев е човекът, който спечели изборите, той ще бъде премиер и ще реши кои ще са министрите", обяви Антон Кутев от "Прогресивна България".
По думите му в кабинета "Радев" няма да има хора от служебния кабинет на Андрей Гюров.
"А дали Георги Кандев ще остане главен секретар на МВР е въпрос към бъдещия вътрешен министър", допълни Кутев пред журналисти след участие в предаването "Неделя 150" на БНР.
"Възможно е да има промяна в бройката министерства. До края на седмицата ще е ясен съставът на новото редовно правителство", потвърди Кутев.
Стефанов 24
преди 9 мин.
Няма държава в света,която е просперирала начила с военен!!! Човек, който цял живот "потен вода не е пил4 , не може "да влезе в обувкита" на обикновения българин.
