Антон Кутев: "Лукойл" трябва да бъде държавна
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 21:30Коментари (0)0
© Bulgaria ON AIR
"Лукойл" категорично трябва да бъде държавна. Това заяви бившият депутат и говорител на служебни правителства Антон Кутев.

Бъдещето на "Лукойл"

"Ако имаме нефтена рафинерия, ако имаме атомна централа, ако имаме ключова енергетика, тя трябва да е държавна - за мен в това няма съмнение... Аз много се надявам, че въпросът с "Лукойл" ще бъде решен по начин, по който "Лукойл" да работи", категоричен бе Кутев пред Bulgaria ON AIR

"35 години повтаряме тази мантра как държавата е лош стопанин. Реално погледнато, цените на тока в България нямаше да могат да бъдат такива - цените за битовия потребител са толкова ниски по една единствена причина - че изземваме печалбата на атомната централа и я раздаваме на битовите потребители. А това е възможно, защото атомната централа е държавна", обясни гостът.

Зависимостите във властта

По думите му лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов изглежда "тежко зависим към момента и всички негови действия показват зависимост".

На въпроса има ли зависимости и в БСП, Кутев отговори с чувство за хумор: "Аз имам подозрението, че в нашата партия не са им необходими толкова тежки зависимости, за да станат зависими. Опасявам се, че с доста по-леки стават."

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
