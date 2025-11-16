ЗАРЕЖДАНЕ...
Антон Кутев: Ако има добро управление, цените на горивата няма да се вдигнат
© NOVA
"Имаме всички шансове цените да не се вдигнат. Ако има добро управление, те няма да се повишат“, заяви Кутев. По думите му САЩ и Великобритания едва ли са били запознати, че за особен управител на "Лукойл България“ се готви Румен Спецов – те просто са одобрили самата идея за назначаването на такъв.
Кутев критикува парламента, че дебатът за бюджета е останал на втори план за сметка на ограничаването на правомощията на президента.
"Хем очакваме президентът да ни спаси от мафията, хем му режем правомощията“, коментира той и добави, че в България съществуват "криминални елити“, а голяма част от хората, определящи политиката, имат "криминални зависимости“.
Според Кутев президентът Румен Радев остава една от най-одобряваните фигури в държавата.
"Той е в края на втория си мандат и има около 50% подкрепа. Но ние не очакваме да е просто успешен президент, а да ни спаси от мафията. А това е невъзможно, когато правомощията му са орязани“, посочи той.
Кутев беше остър към работата на главния прокурор: "Ако главният прокурор си върши работата, криминалните елити ще изчезнат за една седмица и България ще бъде различна“.
Той подчерта, че настоящият главен прокурор е "нелегитимен“, а два от върховните съдилища в България са потвърдили това.
Според Кутев партия ГЕРБ вече не желае да бъде част от управлението, но няма да го събори, защото "знаят, че ако го направят, на власт идва президентът“.
Той е категоричен, че Радев няма нужда от предварително подготвена партия, за да спечели избори: "Ако има избори – ще ги спечели“.
Още по темата
/
Нидал Алгафари за Спецов: Той е приет от британските и от американските власти. Вероятно е най-подходящият за сделката, която трябва да се случи
15.11
Президентът Румен Радев е категоричен: Назначаването на особен управител на "Лукойл" е незаконно
15.11
Росен Желязков след получената дерогация: Предстоят много предизвикателни дни, седмици и месеци пред рафинерията
15.11
Надежда Йорданова: Фигурата на Румен Спецов създава впечатление за сламен човек без опит, назначен начело на бургаската рафинерия
15.11
Мартин Димитров, ПП-ДБ: Още от 2023 г. законодателството предвижда особен управител на "Лукойл", имаше време да бъде поискано съдействие от Европейската комисия
15.11
Още от категорията
/
Делян Добрев: Предупредих целия парламент да не гледа в очите Асен Василев, защото той хипнотизира
14:11
Радан Кънев за задържането на сина му: Явно не сме намерили верния подход, моментът е труден за нас
10:59
Икономистите притеснени за държавния дълг: Само за лихви през 2026 г. ще дадем над 1 млрд. евро, през 2028 г. ще са 1,7 млрд. евро
15.11
Нинова за липсата на коледни добавки за пенсионерите: За бонусите ви от стотици хиляди има ресурси, а за възрастните хора – няма
15.11
Д-р Ненков за рекордния бюджет за здравеопазване: Това е все едно да наливаш вода в кана без дъно! Продължава да се краде със страшна сила
15.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Стефанов 24
преди 4 ч. и 5 мин.
Глупендер!
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.