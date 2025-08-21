Антон Донков: Още една такава година и този бизнес ще изчезне като сектор в нашата икономика

© Реколтата от гъби у нас е най-слабата за последните 30 години. Основната причина са неблагоприятните климатични условия през лятото.



Председателят на Националния съюз на преработвателите, търговците и събирачи на гъби, трюфели и горски плодове Антон Донков каза пред Bulgaria ON AIR, че проблемът е много сериозен.



"Такива суши се отразяват на всички сектори в производството на плодове, зеленчуци и семена. При нас бизнесът е почти унищожен. Няма финансови възможности да поддържа работна ръка, без да работи. Още една такава година и този бизнес ще изчезне като сектор в нашата икономика", алармира той и добави, че валежи не се виждат на хоризонта.



Донков заяви, че е бил приет справедлив закон, който определя правата и задълженията на всички участници в тяхната сфера. Но сега с опитите за отмяна на този закон или промяната му, има опасност да се върнем в миналото - "голяма част от бизнеса става сив, колеги ще работят на черно".



"Атаката идва от държавните горски предприятия, които смятат, че им се вменява дейност да събират данъци, социални и здравни осигуровки. Те трябва да знаят, че са наши служители и трябва да служат на обществото", изтъкна Донков.



По думите му единствено в техния сектор има неправомерно събиране на социални и здравни осигуровки от инвалиди и социално слаби хора. Отделно от това има блокиране на плащания към събирачи, докато в същото време "грандиозни суми влизат в държавата от данъци и такси".



Цените на гъбите и най-консумираните у нас



"Когато има стока, цената става по-ниска, но когато няма - цената става висока. Нищо хубаво не се забелязва. Надяваме се, че ще направим хубав есенен сезон, за да задоволим вътрешното потребление и търсенето от нашите партньори извън България", коментира Донков.



Той отбеляза, че най-консумираните гъби у нас са манатарките.



"България е страната с най-големи дадености в света по отношение на черния трюфел - най-ароматният и хубав продукт. За съжаление, имаме дъмпинг на ирански трюфели, които минават през България и заминават за Европа. Това прави цената недобра за събирачите, държавата трябва да се намеси", завърши събеседникът.