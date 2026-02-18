Самите медии и обществото са се превърнали в един "инспектор Дюдю“, който търси някакви мистериозни факти и скандали. Непрекъснато говорим неверни, фалшиви, непроверени новини. Това каза Антоанета Титянова – член на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти, в предаванетонаСпоред нея българските институции работят професионално по случая. "Разследването на такъв тежък случай като "Петрохан – Околчица“ не е филм, не е екшън. Трябва много хора да работят в продължение на месеци, за да се стигне до мотивите на престъплението“, заяви Титянова.Тя посочи за пример западните медии, където на подобни тежки криминални престъпления не се дава гласност в медиите. "В това деградирало общество, където ценностите са толкова са размити, медиите, освен че са информатори, всеки знае колко силно влияят те на обществото и какви внушения могат да направят. Когато ти работиш в отговорна институция, трябва да спазваш тези норми. Убедена съм, че всички, които говорят от сутрин до вечер у нас, най-вероятно не знаят какво правят колегите и какви са правилата, по които се отразяват този тип криминални случаи“, коментира Антоанета Титянова."Много ми се иска журналистиката да си върне образа на истинската журналистика, проверена", каза още тя и отбеляза, че добрата новина не е новина отдавна. По думите й, 99% от това, което гледаме, е лоши новини.Тя призова журналистите да дадат време на службите, които работят по случая, да свършат работата си. Истинската журналистика е проверяване на фактите, подчерта Титянова. "Не съм чула сериозните разследващи журналисти да говорят по темата, защото те са професионалисти. Нека да не използваме нашата професия и вместо да разрешаваме проблеми, да ги задълбочаваме и създаваме“, призова Титянова.