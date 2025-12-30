ЗАРЕЖДАНЕ...
"Антиспекула": Не обменяйте пари преди 1 януари!
©
Първите 6 месеца след 1 януари ще можете да обменяте своите пари безплатно във всяка банка в страната. След това ще бъде възможно завинаги да го правите в Българската народна банка.
