ЗАРЕЖДАНЕ...
Анна Бодакова: Бюджетът беше поправен отгоре-отгоре и за замазване на очите
©
Промените в преработения вариант на бюджет според нея са козметични. "Приходната част, която щеше да даде много по-голяма данъчна тежест върху хората, просто е отложена за 2027 г. Разходната част по същество е същата, което е огромен проблем, защото парите пак отиват към "правилните“ общини, разпределени по едни или други канали. Всички са наясно с проблема с фалшивите ТЕЛК-ове, но те отново са останали като гигантски разход в социалната система, въпреки че министърът е дал заявка, че това трябва да се оправи", изброи Бодакова.
Поколението Z е толкова политически активно, колкото и останалите възрастови групи, заяви тя. "Управляващото мнозинство е в паника що се отнася до това да разбира младите. Те за пръв път си дават сметка, че има едни хора, които изобщо не ги харесват и са доста. Изведнъж се опитват да комуникират с нас и се получава "развален телефон. Естествено, политиците ще се опитват да яхнат протеста – това се е случвало винаги. В момента виждаме много политически сили, които по един или друг начин се опитват да си присвоят протестите, включително президентската институция", посочи Анна Бодакова.
Тя подчерта, че протестът не е само на младите хора и призова всички да се включат в него. "Това трябва да бъде общо усилие. Ние ще продължим да излизаме и да се борим, но не трябва да бъдем само ние. Вярвам, че е наш граждански дълг да се борим и да направим каквото е по силите ни. Дори малката промяна, която ще дойде трудно и няма да се случи отведнъж, ще се случва с години, е по-добре от това да оставим нещата така. Това си струва да отстояваме", заяви Бодакова.
Още по темата
/
"ДПС-Ново Начало" предлага задължителни GPS устройства за превозващите горива и продукти от нефтен произход
10:52
КНСБ: Касички в пенсиите и в заплатите няма. Заплатите на лекарите, на сестрите, на администрацията – това не са касички на никого
08:53
Комисията по Бюджет и финанси се събира да разглежда корекциите по план-сметката на държавата утре
08.12
Д-р Стойчо Кацаров: Всеки българин трябва да избира в кой фонд да се осигурява. Това ще определи и размера на здравната вноска
08.12
Стана ясно колко ще е средната пенсия в евро и на колко ще се пенсионират мъжете и жените през 2026 година
08.12
Мария Минчева: В момента основната ни цел е да се придвижи план-сметката така, че България да не влиза без бюджет в 2026 година
08.12
Томислав Дончев за корекциите в Бюджет 2026: Статистиката показва, че вторият опит е по-успешен от първия
08.12
Илияна Йотова за Бюджет 2026: Можеше да има съвсем различно отношение към българското общество
08.12
Още от категорията
/
Сдружението на здравните амбулатории се включва в протестите на БАПЗГ: Призоваваме за прекратяване на формалните обещания
12:36
На вниманието на "вечните студенти": След определена възраст държавата спира да ви плаща осигуровките
10:40
Александър Николов определи деня на спирането на горивото от "Газпром" като моментът, в който "България трябваше да се превърне в пиратска държава"
08.12
Мария Минчева, БСК: Дебатът за ръст на осигуровките ще се води 2027 г. при разглеждане на Пътната карта за пенсионната система
08.12
Румяна Коларова: Големият страх е, ако се появи партия на президента, дали тя няма да ерозира фатално с БСП, с ПП и с "Възраждане"
08.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.