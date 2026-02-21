ЗАРЕЖДАНЕ...
Ани Владимирова: Родители с високи претенции губят реална преценка за децата си
© Нова тв
"Все по-често колегите казват, че не им се работи с деца – не заради децата, а заради родителите. Някои родители идват с елитарно самочувствие и очакват специални решения за децата си.“
Владимирова подчерта, че родителите често вярват, че чрез "призвани хора“ могат да ускорят развитието на децата си или да им осигурят по-добро бъдеще. "Когато родителят вярва, че този човек притежава истина и спасение, лоялността към него става по-силна от рационалното мислене“, каза тя. Според психолога това обяснява защо част от родителите продължават да защитават Ивайло Калушев въпреки трагичните последствия.
По думите ѝ, колективната травма, която случаят оставя, е "локална, но с ритуални елементи“ и се преживява трудно: "Острата фаза е около две-три седмици, след това продължава осмислянето до два-три месеца, а дългосрочната преработка може да продължи около година.“ Тя обясни и защо някои родители отхвърлят разказите на децата си – чувството за вина и страх от загуба на контрол блокира приемането на истината.
Владимирова коментира и тенденцията хората да търсят помощ отвън чрез медитации, ритрийти или други практики: "Обществото е самотно, хората искат да бъдат значими и да намерят общност, с която да се свържат. Това е контекстът, който позволява появата на харизматични лидери.“
Психологът призова родителите и обществото да осъзнаят, че подобни случаи са изключение, а сензационното представяне на трагедията често подхранва илюзии.
Още по темата
/
Токсиколог за медикамента, открит в кръвта на Калушев: В миналото той се е използвал за лечение
10:21
Защо във финансовите отчети на сдружението на Калушев липсват дарения, направени от публични лица?
20.02
Психиатър: Всичко е ясно. Не са намерили нови глупаци с много пари и отидоха в по-добрия свят хората
20.02
Калин Стоянов: Новият служебен кабинет "Йотова-Сорос-Петрохан" направи опит да потули този огромен педофилски скандал
19.02
Психолог за идеята за видим регистър на педофилите: Публично линчуване по никакъв начин няма да доведе до спад
19.02
Нови записи от хижа "Петрохан" показват отдаването на почит към Калушев от страна на останалите
18.02
Властите за случая "Петрохан": Нямаме какво да крием. По ръцете на Пламен и Дечо са били открити барутни частици, а по ръцете на Ивайло - кръв
18.02
Появиха се ръкописи от хижа "Петрохан": Развий специално отношение към гледане на филми с Лама Иво
17.02
Още от категорията
/
Сметката за телефон: Ще си плащаме като попове, защото с монополистите на глава няма да излезем
07:51
Проф. Пламен Павлов: Това е безспорно една гениална заслуга и това го равнява с великите личности в световната история
19.02
Предприемач: В България да си собственик на имот е изключително евтино като данък, което не е нормално
18.02
Проф. Халачев: Трагедията "Петрохан - Околчица" сложи един огромен печат върху дипломата на държавата с надпис "Невалидна"
16.02
Ренета Инджова: Властовият механизъм в страната е доминиран от бивши представители на ДС и старата номенклатура
16.02
Миролюба Бенатова: Защо Калушев е разбирал за сигналите срещу себе си? защо единият от тримата има две входни рани?
16.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.