Андрей Гюров.
По думите му тя е подписала своята оставка и това са фактите. "Документите за освобождаването ѝ са изпратени до Илияна Йотова като президент на България, който назначава и освобождава служебните министри", допълни Гюров.
"Президентът не е искал оставката на министъра, а се е съгласил с нейната молба, за да бъдат съхранени "достойнството и здравето" ѝ", посочи Гюров и призова за уважение към личните и здравословни проблеми на хората.
Припомняме, че Бонева подаде оставка на 4 март 2026 г. поради здравословни причини.
До назначаването на нов министър функциите ще изпълнява сегашният зам.-министър на регионалното развитие Николай Найденов, главен асистент в Университета по архитектура, строителство и геодезия.
По-рано президентът Илияна Йотова заяви, че до края на деня ще взема решение за оставката ѝ.
