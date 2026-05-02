"Бъдещото управление има шанс за пълен мандат. Този милион и 440 хиляди гласа са заслуга на президента Румен Радев. Цялото доверие е изградено върху личността му. Да получиш такова доверие означава, че у хората има надежда за генерална промяна. Нескромно ще е да кажа, че имаме някакъв пръст в изборния резултат", заяви в студиото на "Офанзива с Любо Огнянов" заместник-председателят на ВМРО Ангел Джамбазки.

"Ние имахме няколко представители в листите - четирима членове на партията. Двама членове на ВМРО в листите могат да станат депутати, след излизането на тези, които биха станали част от Министерски съвет", каза бившият евродепутат.

"Подкрепихме "Прогресивна България", защото Румен Радев има твърда позиция по отношение на външната политика, с която имаме припокриване. Дадохме си сметка, че най-разумното е да се направи опит да се съберат силите за резултат, който и аз не очаквах. Можехме да направим опит да съберем патриотична коалиция, но нямаше да има резултат", уточни Джамбазки.

"Сега е времето за един истински разговор в образованието и връщането му в нормална форма. По времето на нашия мандат, учителите и преподавателите във парламентарната група на ВМРО успяха да вкарат в програмата часове по родинознание. Крайно време е държава да организира работата с външните българи прозрачно и структурирано", допълни той.