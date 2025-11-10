ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ангел Джамбазки: Окупацията на Западните български покрайнини се случва в нарушение на клаузите на Ньойския договор
Окупацията на Западните български покрайнини се случва в нарушение на клаузите на Ньойския договор. "Тази окупация става и въпреки протестите на френския полковник, който по това време оглавява Съюзната контролна комисия, която трябва да направи демаркация на границата. Самите французи протестират срещу това едностранно безчовечно действие на Сърбия в противоречие на международното право и на Ньойския диктат. За съжаление Обществото на народите не реагира, международната общественост седи и гледа в ступор нарушаването на границите на международното право и тази голгота на стотици хиляди наши сънародници става факт“, коментира Джамбазки.
Въпросът за Западните български покрайнини остава леко встрани от общественото внимание, тъй като фокусът обикновено се поставя върху събитията в Македония и Одринска Тракия.
"Но там националният въпрос е не по-малко важен и националните борби са били не по-малко героични. След окупацията и черните забрадки има две форми на национална съпротива. Едната първоначално се ръководи от Емануил Попдимитров – един от най-изтъкнатите деятели, деец на Вътрешната западнокрайска революционна организация и след това на "Въртоп“, а другата е революционната съпротивителна линия на хора като Асен Николов и други дейци, които действат в много тясна връзка с ВМРО. За тях отговаря Кирил Дрангов. Тази съпротива е изключително героична и умела и нанася много тежки поражения на сръбската окупаторска власт, жандармерия и полиция и продължава чак до Втората световна война“, разказа Ангел Джамбазки.
105 години по-късно Западните покрайнини имат мрачно и трагично бъдеще, смята той. Жителите на този район се изселват към България, тъй като нямат поминък там. "Назначената там власт саботира българските инвеститори. Последно изгониха една българска текстилна фирма от Плевен, която купи място там и нае около 200 работника. Местната власт, която е просръбска и антибългарска, направи всичко възможно да ги изгони – спираше им тока, спираше им водата. Това са инвеститори, но понеже са българска фирма, властта ги гони. Ето това трябва да се говори от нашите представители в Европейския съюз и да им се казва в Белград всеки ден – как негодната им власт прави така, че да гони българската държавност от там, само защото са българи“, подчерта бившият евродепутат.
Когато са окупирани Западните покрайнини, българите там са били 65 000, на последното преброяване те са 12 000, посочи Джамбазки.
