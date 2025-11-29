Сподели close
Младежката организация на ГЕРБ проведе Национална академия в Разлог, където представители от цялата страна обсъждат ключови теми като еврозоната, туризма и други актуални въпроси. На форума присъстват лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, министър-председателят Росен Желязков, външният министър Георг Георгиев, министърът на туризма Мирослав Боршош, както и Росен Плевнелиев (президент на Република България в периода 2012–2017 г.).

Евродепутатът Андрей Новаков изрази благодарност към Бойко Борисов за присъствието му на събитието.

"Ако не се похвалим сами, няма кой да го направи“, каза той и благодари и на всички кметове от ГЕРБ в Благоевградска област за добрата работа, която вършат.

Кметът на Разлог приветства провеждането на академията именно в града, който ръководи.

"Във всеки един момент съм чувствал подкрепата на партията",

сподели Красимир Герчев, подчертавайки, че всичко постигнато в общината е резултат и от тази помощ.

"Не е случайно, че има съпротива и опити да се отклони България от нейния европейски път", каза още той. 

Кметът на Банско също благодари на Борисов и подчерта, че нито една община не може да се справи с предизвикателствата без помощта на държавата. Той се похвали и с доброто взаимодействие между общините Банско и Разлог.

 

 