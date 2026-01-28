Илияна Йотова, предаде репортер на ФОКУС.
Именно Гюров е спряган да поеме служебния премиерски пост. Той е последният за днес, с който Йотова ще проведе консултации за поста на служебен премиер. Преди него на консултации бяха управителят на БНБ Димитър Радев и подуправителите на БНБ- Петър Чобанов и Радослав Миленков. И тримата отказаха да поемат поста.
ФОКУС припомня, че Комисията за противодействие на корупцията уведоми БНБ за постановено решение, с което е установила несъвместимост по отношение на Андрей Гюров, подуправител, ръководител на управление "Емисионно".
Акцията на КПК започна в края на юни 2024 г. и оттогава Гюров е в неплатен отпуск. Управителният съвет на БНБ временно го отстрани от длъжност, но той не е освободен - това е в правомощията на Народното събрание.
