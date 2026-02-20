Стоил Цицелков като вицепремиер за честни избори беше приета от министър-председателя Андрей Гюров.
Припомняме, че по-рано днес Цицелков коментира пред медиите, че е водил тежък разговор със служебния премиер относно поста си.
"Разговарях с премиера Андрей Гюров, не беше лесен разговорът, получих огромна подкрепа от екипа. Търсим правилен начин да защитим тази кауза и честните избори, но изглежда, че в този момент моята личност носи повече негативи, чисто медийно. Аз ще депозирам моята оставка пред президента Йотова и пред премиера, за да може фокусът на медиите да бъде над предстоящите избори, програми, платформи, а не върху моята частна личност", каза той.
