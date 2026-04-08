Интаресна аналогия направи при откриването на заседанието на Министерския съвет премиерът Андрей Гюров.

"223 - толкова са задържаните за изборни престъпления от МВР. Ако се чудим това много ли е, малко ли е - нека си припомним, че народните представители в парламента са 240", заяви Гюров, предаде репортер на ФОКУС.

"Задържаните са опитали да подменят волята на хората и да заменят народните представители със свои", каза Гюров.

Премиерът обясни, че заедно и.д. главен секретар Георги Кандев са били на посещение в Якуруда и отбеляза, че мълчанието у хората го е притеснило.

"Те си мислят, че всичко е свързано с изборите и гласуването - дървата за огрев, топлият обяд, социалните помощи. Това значи, че не са свободни - тук идва ролята на МВР - полицията трябва да бъде при хората. Тя е не само гаранция за сигурност, но и гаранция за свобода", каза той.

Служебният премиер каза още, че органите на реда трябва са на терен и да защитават гражданските права.

"Не можем да позволим хората да избират между това да гласуват или да получат топъл обяд. Недопустимо е и затова с министър Хасан Адемов работим в посока превенция".

Гюров сподели още, че купеният вот се осъществява и срещу опростяване на вересии, понякога и в минимален размер - 8 евро.

"Това е унизително. Гласовете се купуват и с фалшиви пари. Задаваме си въпроса кой стои зад купувачите на вот - кой иска да влезе в парламента чрез лихварите и тефтерите за вересия. Не виждаме политическите партии да ги атакуват, а градят предизборна кампания с атаки към служебното правителство. Няма да слезем на партийния терен, а ще се борим с брокерите на гласове. Правителството е легитимно, защото защитава свободното право на глас, независимо от ударите в гръб. Мисията ни е да покажем на хората, че държавата не е над тях, а до тях'', заяви Гюров.

Акциите на Министерство на вътрешните работи срещу купения вот започнаха още в първия ден на предизборната кампания, като при тях бяха иззети над половин милион евро. Сред задържаните има действащи кметове, служител на "Социално подпомагане", ръководител на областна пощенска станция и други лица. В хода на операциите е установена практика за предлагане на храна срещу глас, включително опрощаване на задължения на клиенти в замяна на подкрепа на изборите. Дори във фризьорски салони се откриват списъци с имена и приготвени пари.