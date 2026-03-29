Андрей Гюров, коментирайки акциите срещу нарушаването на изборните права на гражданите и арестите, свързани с купуване на гласове от последните седмици.
Според него доверието на българските граждани се е засилило. Това се вижда по сигналите - когато хората имат доверие в институциите, те са открити, споделят информация и очакват действия. И именно това наблюдаваме - над десеткратно увеличение на сигналите, конкретни действия и реални резултати", подчерта той.
И даде пример със заловената преди ден руска гражданка, която предлагала пари за гласуване в полза на конкретна партия преди предстоящите избори. "Тук не говорим за отделни избиратели, а за цели избирателни секции, които се купуват, за да се осигурят определен брой гласове. Това трябва да бъде прекъснато", категоричен е министър-председателят.
Гюров изтъкна, че на миналите избори се оказало, че нарушенията са били именно в цели секции: "И най-интересното е, че институциите нехаят за това. Нямаше превантивни действия на МВР, нито арести, да не говорим за последствия в прокуратурата".
По думите му имаме сериозен институционален проблем с прокуратурата. "И това е ясно не само на нас, но и на българските граждани. Нашата работа е сигналът да стигне до прокуратурата. Но трябва да е ясно какво се случва там. както в случая със задържания кмет за нарушаване на изборните права на гражданите. Било му е повдигнато обвинение, но само час по-късно постановлението е променено и същият кмет е извикан като свидетел. Въпросът е кой и защо е променил мнението на прокуратурата в рамките на час?", попита министър-председателят.
Той изъкна, че много хора "се опитват да ни убеждават, че е невъзможно да се преборим със завладяната държава. "Но нашето правителство - с начина, по който работи, и премерът, който даваме - се опитваме да покажем, че това не е така".
