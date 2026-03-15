Андрей Гюров.
"Има много ясна, проследима и устойчива практика на КС във времето, което показва, че това решение на Народното събрание не отговаря на разпоредбите на Конституция България", каза Гюров.
ФОКУС припомня, че на първо четене в пленарна зала народните представители приеха проект на решение за задължаване на Министерски съвет да внесе в Народното събрание Проект на закон за ратифициране на споразумението за присъединяване на България към Борда за мир на Доналд Тръмп.
Бившият премиер положи подписа си под споразумението на американския лидер, когато правителството му бе в оставка. Споразумението се нуждае от ратификация от българския парламент, за да станем пълноценен член на съвета.
