Временният главен прокурор Сарафов е подал оставка от поста, който всъщност незаконно заема. Това каза служебният премиер Андрей Гюров във видео, публикувано в социалните мрежи.

"Нашата заслуга е, че не замълчахме под ударите на неговите шпицкоманди.

Истината е, че нищо не започва и няма да свърши със Сарафов. Политиците трябва да действат мъдро, но бързо. Не със закани, а със закони. И с почтеност!", подчерта Гюров и допълни:

"Защото джуджетата са много, евро също има, както се видя преди изборите. И ако им се позволи, ще си отхапят опашката, но ще оцелеят. После ще се прегрупират, ще се размножат и ще пребъдат. Новият парламент не трябва да го позволява"!

Оставката на Сарафов

Борислав Сарафов подаде днес оставка като и.ф. главен прокурор. Няколко часа по-късно България се сдоби с ново лице на поста - Ваня Стефанова. До момента тя изпълняваше длъжността заместник на главния прокурор.

Оставката на Сарафов идва два дни след изборите, които пренаписаха модерната история на България. Политическата формация на доскорошния президент Румен Радев - "Прогресивна България", спечели пълно мнозинство от над 130 депутати.

От предизборната кампания до победата на изборите на 19 април Радев подчертаваше, че една от първите стъпки, които новият парламент трябва да предприеме, е смяна на състава на ВСС - органът, който може да избере нов главен прокурор. За тази цел е необходимо конституционно мнозинство от 160 народни представители. Очаква се това да се случи с гласовете на "Продължаваме промяната - Демократична България", които повече от година оспорват легитимността на ВСС.