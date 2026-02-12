Андрей Гюров след разговор с президента Илияна Йотова, която му връчи мандат за съставяне на правителство, предаде репортер на ФОКУС.
"Ще работим по най-важните задачи, които се разкриват пред държавата, за да има едно плавно предаване на управлението към следващото мнозинство, да се справим със всички кризи, които биха се изправили пред нас и да осигурим спокойствие, да вършим работа без да се създава истерия“, заяви още Гюров.
На въпрос дали Бойко Рашков ще е изборът му за министър на вътрешните работи, той отговори:
"Не обсъждам имена в момента. Трябва да проведа разговорите и ще ви съобщя. Трябва да е човек, който има репутация, който от ден първи може да влезе в министерството и да започне да предприема действия за осигуряване на честни избори. Наистина списъкът не е много голям. Трябва да е човек от системата, но ние ще разгледаме всички възможности. Гледаме ги в цялост, както за вътрешните работи, така и за министър на правосъдието", заяви Гюров.
