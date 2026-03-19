Андрей Гюров, който участва в заседанието на Европейския съвет.
По думите му това, което правят и винаги е било целта на служебното правителство, е да бъдат много таргетирани, точно към най-уязвимите групи, за да могат парите да достигнат до тези хора възможно най-бързо.
Относно напрежението в Близкия изток и това, че голяма част от държавите в ЕС са против участие в Ормузкия проток, Гюров заяви, че това е кофликт, в който нито НАТО, нито ЕС са въвлечени в момента.
"Общата позиция е за деескалация и търсене на решения за спиране на военните действия, съответно успокояване на всички напрежения, които идват през високи цени на енергоносителите, възможности за натиск от миграция. Всякакви действия в тази посока, които биха успокоили нещата и биха върнали действията към нормалност, ще бъдат подкрепени от нас", допълни служебният премиер.
Гюров е категоричен, че позицията ни е ясна: "България трябва да бъде на пълна скорост в Европа. Всички позиции, които биха подкрепили силата на съюза, ние ще подкрепим", заключи той.
