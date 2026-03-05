Андрей Гюров след заседание на Съвета по сигурността в Министерския съвет.
Той посъветва гражданите да не се поддават на паника. "От друга страна, нашите сънародници трябва да помнят във всеки един момент, че за тяхната сигурност се грижи не само българската държава, а Северноатлантическия алианс и в рамките на НАТО, и на национално ниво ние имаме способности, с които да защитим нашата държава. Ситуацията още не е стигнала до тази критична точка, но ако това се случи, ние можем да се защитим. Имаме ясна стратегия как това да стане", допълни Гюров.
Той увери, че противоракетната отбрана на НАТО е направена така, че да може да отрази атаки от Иран. "Както видяхме, в случая с Турция тя сработи безотказно. България може да е спокойна и също да разчита на тази ПВО", каза още служебният премиер.
Гюров коментира и срещата на военния министър с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов: "Министрите от служебния кабинет нямат място по партийните централи. Ние трябва да се концентрираме върху работата, която имаме за осигуряване на спокойствието на българските граждани".
Служебният външен министър Надежда Нейнски посочи, че изтеглянето на българите продължава и тази нощ.
"На този етап ходът на евакуацията тече изключително организирано. От Ирак са изтеглени всички български граждани. От Йордания са около 130. В момента е трудно изтеглянето на български граждани от Иран, защото властите там са спрели не само български граждани, но и такива от други европейски страни. Продължават да се водят разговори десетимата български граждани да бъдат изведени.", допълни Нейнски.
По думите ѝ българите в Малдивите са извън зоната на конфликта. Първият ни приоритет е да изведем хората, за които има риск за живота и здравето им. А за другите посолствата ни помагат да си намерят полети и да си организират чартъри. Там има деца, хора със здравословни проблеми. Имаме сигнали, че хора се опитват да вземат привилегировано предимство. Ние ще направим анализ", каза още тя.
Кошмар
преди 1 ч. и 51 мин.
Разбира ти главата .... Те и турците така разпяваха !
