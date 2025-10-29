Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Андрей Делчев за "Лукойл": Сакралната дата е 21 ноември
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 09:07Коментари (0)142
©
Санкциите, които налагат на Русия САЩ и Великобритания са едни и същи като съдържание. Юридически те не действат на територията на България. Ако ЕС наложи същите санкции те имат пряко действие в страната ни. Негативният ефект би се получил не от това, че санкциите действат пряко в България, а от това, че банките ще спрат обслужване на субектите, които са включени в тези документи, каза Андрей Делчев, който е изпълнителен директор на Българската петролна и газова асоциация.

"Правителството предприе много адекватни действия и мисля, че ще ги продължи, ако тръгне в посоката, в която всички коментатори говорят - удължаване на сроковете, които са поставени. Сакралната дата е 21 ноември. Оттогава трябва да се предприемат мерки и тъй като за този къс период е немислимо да се продадат българските дружества, първото, което трябва да се направи е да се удължи срока".

По думите му това може да се направи относително лесно т.е. това е реален риск, но той може да бъде управляван.

Четирите групи на "Лукойл" в България са "атрактивни и печеливши", заяви Делчев. Имаше и има интерес от потенциални купувачи, допълни той. Сделката за българските активи би се затруднила от условията на ДАНС и МС, заяви той.

"Една сделка за международните активи на "Лукойл" би трябвало да върви не само с дерогация на сроковете, защото ще изисква по-дълъг срок, но и с дерогация на възможността т.е. някаква възможност собствениците да си получат парите".

Андрей Делчев обясни, че това, което се случва в България заради "Лукойл" се случва в поне още 7, 8 европейски държави.

"Доста държави сме в една лодка. Доста държави от НАТО и ЕС, така че мисля, че ще се търси общо решение".

Още по темата: общо новини по темата: 54
29.10.2025 »
28.10.2025 »
28.10.2025 »
28.10.2025 »
28.10.2025 »
27.10.2025 »
предишна страница [ 1/9 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Цветомир Николов: Не мисля, че се прави качествена оценка колко сериозно е положението с "Лукойл Нефтохим Бургас"
Цветомир Николов: Не мисля, че се прави качествена оценка колко сериозно е положението с "Лукойл Нефтохим Бургас"
08:21 / 28.10.2025
Крадците в Благоевград не подбират. Този път решиха да се облекат от центъра
Крадците в Благоевград не подбират. Този път решиха да се облекат от центъра
15:51 / 27.10.2025
Автомобил помете възрастен мъж на пешеходна пътека в Благоевград
Автомобил помете възрастен мъж на пешеходна пътека в Благоевград
19:36 / 27.10.2025
ПСС: В този сезон туристите трябва да внимават и да си носят котки и пикели
ПСС: В този сезон туристите трябва да внимават и да си носят котки и пикели
09:09 / 27.10.2025
Още две къщички, част от Коледно-новогодишния базар в Благоевград, бяха отдадени под наем
Още две къщички, част от Коледно-новогодишния базар в Благоевград, бяха отдадени под наем
14:23 / 27.10.2025
Поредни неуспешни опити за ало измами от мними полицаи в Благоевград
Поредни неуспешни опити за ало измами от мними полицаи в Благоевград
14:19 / 27.10.2025
Как да се отървем от досадното звънене на фирмите за бързи кредити?
Как да се отървем от досадното звънене на фирмите за бързи кредити?
15:13 / 27.10.2025
Актуални теми
51-ото Народно събрание
Световна черна хроника
Зима 2025/2026 г.
Бюджет 2026
Ураганът "Мелиса" връхлита Карибско море
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: