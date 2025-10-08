ЗАРЕЖДАНЕ...
Андрей Чобанов: Имаме най-много болници на процент население, тоест няма как да отделим качествен ресурс
Общината трябва да реши проблема с боклука
По думите му отговорността за кризата с боклука в София трябва да бъде на кмета.
"Васил Терзиев едва ли ще иска да се намесва законодателят в прерогативи на кмета. Би следвало всички участващи в управлението на общината, да сплотят сили и да се справят с проблема с боклука", допълни проф. Чорбанов за Bulgaria ON AIR.
Няма как да отделим ресурс за всички болници
Цялата здравна система трябва да бъде финансирана по-добре, категоричен е гостът.
"Предлагаме фиксирани минимални ставки за нощен труд, но важното е колективният трудов договор да сключи рамката, с която да получават заслужено възнаграждение. При всички случаи няма да бъде 150%. Това значи категорично вдигане на всички възнаграждения по веригата. Здравната система няма да го издържи в този момент. Имаме най-висок процент болници на процент население, което значи, че няма как да отделим качествен ресурс", изтъкна той.
Според него в здравната система работят голям брой специалисти и системата се крепи на всички тях.
"Една начална заплата от 3500 лв. ще постави специализанта в позицията, в която ще получава повече от обучаващия лекар. Дори да се намерят пари и да ги има в Здравната каса, проблем е как ще бъдат дадени. Няколко асоциации обявиха, че веднага ще обжалват. Проблем е монополът на една каса", коментира проф. Чорбанов.
