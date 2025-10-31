ЗАРЕЖДАНЕ...
|Анастасия Стойчева: Времето е онова, което пуска парното. Климатично температурите са причината да имаме вече парно
"Много отдавна в столицата, в повечето от дните през октомври, температурата беше под средноденонощната 12 градуса. Парното трябваше да бъде пуснато. Ние осигурихме тази прогноза. Така, че очевидно не времето е причина, за да нямаме парно".
Слънчевото и спокойно време е може би причината за това да се задържа пускането на парното, но е крайно време това да бъде направено.
По отношение на дългосрочната прогноза за времето Стойчева обясни, че ще има поетапно захлаждане към 4-5 ноември, ще има и валежи. Ще се наблюдават и мъгли, които ще задържат дневните температури.
Минималните температури през следващата седмица ще са между 3 и 8 градуса, а максималните около 14 - 18 градуса. До 23 градуса ще стигат температурите до неделя.
