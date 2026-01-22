ЗАРЕЖДАНЕ...
Анализатори: Високата избирателна активност е единственото "лекарство" срещу прекалено раздробения и блокиран парламент
По думите на политолога Димитър Аврамов сложните бюлетини и постоянните промени в правилата имат друга цел. "Всичко това се прави, за да могат да се извършват манипулации в секционните избирателни комисии. Когато сканираш измама, тя си остава сканирана измама. Обясняват ни, че има машина, а всъщност имаме принтер. Трябва да се обясни разликата между сметало и компютър“, категоричен е той.
Христо Панчугов допълни пред NOVA, че изборите в България са се превърнали в "идеология“ и "технологичен сблъсък“. Според него партиите са се отказали от ролята си да образоват хората и се фокусират само върху твърдите си ядра, защото там им е "комфортно“.
Румен Радев: Милионен потенциал и нови коалиции
Анализаторите обсъдиха и евентуалното активно влизане на Румен Радев в партийната политика.
"Радев е играч с огромен електорален потенциал – той има потенциал за милионен вот. Никой друг няма такъв в момента. Той влезе в политиката неподготвен, но натрупа огромен опит и вече знае как да води процесите докрай“, заяви Стойчев.
Аврамов обаче припомни, че срещу всеки нов играч се излива "ужасно много негативна енергия“, което парадоксално покачва неговия резултат. "Нашите политици не се учат от предишния опит. Радев ще трябва да отговори на много въпроси – как е мислил за ЕС, за България, за социалната държава".
Панчугов пък изрази скептицизъм относно заявките за нов "обществен договор“. "Общественият договор е проста работа – събиране на гражданите, които решават как се конституира властта. Ако Радев иска нов начин, това минава през нова Конституция. Въпросът е колко радикална е неговата заявка“, посочи той. Политологът добави, че "Възраждане“ изглежда като естествен партньор за подобен проект, предвид позициите на президента през годините.
Анализаторите се обединиха около тезата, че високата избирателна активност е единственото "лекарство“ срещу прекалено раздробения и блокиран парламент.
