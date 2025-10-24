ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Анализатори: Новите санкции срещу "Лукойл" са като "финансов COVID", ще има натиск върху цените
Експерти предупреждават за риск от разтърсване на пазара и настояват за бързи решения в рамките на един месец.
Пълната картина около наложените от Министерството на финансите на САЩ санкции върху компании от групата на "Лукойл“ ще бъде докладвана днес на премиера.
Санкциите забраняват на американски граждани и компании всякакви финансови отношения с посочените фирми, а за неамерикански лица предвиждат т.нар. вторични санкции при "значителни“ транзакции с тях. Според коментара на бившия зам.-министър на външните работи Милен Керемедчиев, това е "икономически Магнитски за фирми“, който действа като "финансов COVID“ – заразява и свързаните контрагенти, банки и платежни оператори.
Бившият зам.-министър на икономиката и енергетиката Явор Куюмджиев очерта два сценария:
"Държавата временно да поеме управлението (чрез "особен управител“) на българските дружества, за да гарантира доставки и разплащания. За това обаче липсват изцяло изработени подзаконови правила – как се поема контролът, през коя юридическа структура ще се закупува суров нефт и ще се продава продукцията. Невъзможност за нормални разплащания, което би довело до спиране на операции, подобно на казуса със сръбската рафинерия, където плащания с карти бяха блокирани заради участието на американски финансови институции в картовите схеми.“
"Няма как да се разплащаш, ако банката ти бъде санкционирана. В кеш никой няма да носи стотици милиони“, добави Куюмджиев, като подчерта пред bTV, че хоризонтът за действие е около един месец.
И двамата експерти очакват натиск върху цените: Международните пазари вече реагираха с поскъпване на петрола с 4–5% през последните дни.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 32
|предишна страница [ 1/6 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Лекари към българките: Родете децата си до 30-годишна възраст
12:11 / 23.10.2025
Ремонт на вековен храм в Рила влиза в Плана за развитие на общината
15:03 / 22.10.2025
Националното турне "Пътят на предприемача" премина и през Благоевград
10:37 / 22.10.2025
Къци Вапцаров с дългогодишна зависимост
12:11 / 22.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: