Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Анализатор: Жилища се изкупуват още на етап проект, така се формират високите цени
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 12:05Коментари (0)88
© Bulgaria ON AIR
Заради еврото не трябва да се правят рискови инвестиции в имоти. За това предупреждават експерти. Хората се опасяват, че цените растат и бързат с необмислена покупка. 

"Ако не поемаме риск, няма да получим доходност. Трябва да намерим баланс. Моментът е удачен винаги когато имаме жилищни нужди. Независимо какви са цените, ако нямаме къде да живеем, но имаме спестени средства и имаме жилищна нужда, ще закупим имот. Другото решение е да живеем под наем", заяви финансовият анализатор Иван Стойков.

Еврото не би трябвало да влияе пряко на имотите

Според него има реални предпоставки за повишаване на цените на имотите, но една част са спекулации. 

"В България се говори, че цените на имотите биха се увеличили, защото ще има интерес от международни купувачи. Дали такива фондове още в началото на присъединяването ни към Еврозоната ще проявят интерес, не може да се предвиди. Самото приемане на еврото не би трябвало да има пряко влияние върху цените на имотите", обясни той за Bulgaria ON AIR.

Лихвите остават ниски

По думите на госта може да се говори за силно загряване на пазара на ипотечни кредити. 

"Особено в последните месеци на тази година интересът към ипотечното кредитиране е висок. Лихвите остават на ниски нива, което е стимул, който поддържа ръста на кредитиране. В момента предлагането на имоти не е толкова високо. Жилища се изкупуват още на етап проект. Така се формират високите цени", изтъкна Стойков.

Трябва да внимаваме колко пари отделяме за кредити

Колкото по-малък процент доход отделяме за кредити, толкова по-добре, категоричен е той.

"Въпросът е да не надвишаваме 30-40 процента. Тези граници биха ни осигурили нормално погасяване на задължението, без да натоварваме бюджета. Изгодното е субективно. Не се очаква да се покачват лихвите по депозити", поясни финансовият анализатор.

Стойков посочи, че към края на юни почти 100 млрд. лв. са средствата физически лица в банковата система - на фирмите са 50 млрд. лв., което повишава банковата ликвидност.

Това са средства, които, комбинирани с ниските лихвени нива по кредити, дават благоприятна среда за кредитиране.

Още по темата: общо новини по темата: 1516
16.09.2025 »
16.09.2025 »
15.09.2025 »
14.09.2025 »
14.09.2025 »
13.09.2025 »
предишна страница [ 1/253 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
От Благоевград: Все още има млади хора, които почитат българските обичаи за годеж или сватба
От Благоевград: Все още има млади хора, които почитат българските обичаи за годеж или сватба
14:19 / 14.09.2025
Възмутен благоевградчанин: В противопожарния сезон младежи си позволяват да хвърлят бомбички по улиците, а родителите им са на събор
Възмутен благоевградчанин: В противопожарния сезон младежи си позволяват да хвърлят бомбички по улиците, а родителите им са на събор
12:27 / 14.09.2025
Популярна бивша ТВ водеща отива на съд
Популярна бивша ТВ водеща отива на съд
21:57 / 14.09.2025
Трагичен изход след спасителната акция край Седемте рилски езера
Трагичен изход след спасителната акция край Седемте рилски езера
11:56 / 15.09.2025
Българин, който стана кмет във Великобритания: Тук не се забогатява от местната власт, заплатите са символични
Българин, който стана кмет във Великобритания: Тук не се забогатява от местната власт, заплатите са символични
15:58 / 14.09.2025
С опасност за живота е предполагаемият убиец от Крайници
С опасност за живота е предполагаемият убиец от Крайници
12:32 / 15.09.2025
Добри новини от пожара високо в Рила
Добри новини от пожара високо в Рила
12:38 / 14.09.2025
Актуални теми
Бюджет 2026
Бюджет 2025
Първият учебен ден
България в еврозоната
Матури 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: