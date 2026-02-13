Андрей Гюров.
По думите му рисковете пред това служебно правителство са в него да попаднат зависими и случайни хора. "При единния сценарий ще има действия високо експертни, но силно политически мотивирани, които не съвпадат непременно с волята и с вижданията на министър-председателя и на президента, да не забравяме. И другият риск е попадането на случайни хора, които само защото са се позиционирали по някакъв начин политически, протестно, опозиционно, антистатукво и т.н., ще получат шанс да попаднат на позиции, за които не са готови", обясни той.
Според него изборът на Гюров беше доста логичен като цяло и доста очакван, но със сигурност част от мотивацията е това да се подаде ръка на градската демократична общност и тя, ако не е привърженик и съмишленик и съюзник в битките, поне да не бъде враг.
"Вътре в коалицията ПП-ДБ има много различни отношения към Румен Радев – на "Продължаваме промяната“ е едно, на "Демократична България“ е съвсем друго, на техните електорати също е много различно отношението лично към Румен Радев. Така че как би изглеждала една такава коалиция на фона на проевропейските и прозападни претенции, за мен ще е много любопитно и в това отношение специално аз съм по-скоро скептичен към нея", смята Харизанов.
maistora
преди 4 ч. и 0 мин.
ако тази мутра е "политичски анализатор" значи всеки втори българин е доцент.долен наркоман обаче обикаля студиата и лапа мангизи....защо?и хората слушат по цял ден такива идиоти,естествено и стават такива.това си е целенасочено затъпяване/в никъкъв случай не забравям и онези 240 завършени идиоти в парламента/
