ЗАРЕЖДАНЕ...
Анализатор: Икономическите и политически промени карат бизнесът да оцелява, само най-приспособимите ще успеят
© NOVA NEWS
Според нея думата на 2026 година е "адаптация", защото повече от всякога българският бизнес трябва да се адаптира, особено във времена на сериозни икономически и политически промени. По думите ѝ такива сътресения карат бизнеса да изпада в състояние на оцеляване и само най-приспособимите ще успеят. Тя обясни, че ако предприемачите се възползват повече от кредитирането, но по правилен начин, със сигурност и малкият, и среден бизнес ще оцелеят.
Въпреки, че не сме предприемаческа нация и се учим в процес, все повече бизнесмени се обръщат за съвет и партньорство, отчита анализаторът. Според Йотова това създава условия за растеж и сериозно развитие на икономиката в държавата.
Тя открои ролята и значимостта на технологиите и изкуствения интелект в бизнеса. По думите ѝ те са водещ механизъм и създават условия, в които българският бизнес може да напредне. Ако преди време бизнесът е напредвал с години, сега вече го прави с месеци и може да постигне успех, допълва пред NOVA NEWS анализаторът.
Според Йоана Йотова нашият пазар е привлекателен за чуждестранните инвеститори заради по-изгодните условия за работа, по-евтината работна ръка и добрата локация. Като проблем в бизнеса тя отчете това, че хората често не знаят каква цена да сложат на услугата или продукта, който предлагат.
Още по темата
/
Александър Колячев за сигналите към КЗП: Отказ за връщане на ресто в евро и неприемане на едри банкноти в магазините
11:29
Йоловски за най-фрапантния случай при обмяната: Мъж донесе 266 хил. броя монети на стойност 169 хил. лв. Машините броили 6 часа
20.01
Мирослав Запорожанов: Еврозоната е като магистрала, по която може да се движи капитал в посока на България
19.01
Експерт: Една банкнота от 100 лева в перфектно състояние след 2-3 години ще струва между 120 и 150 лева
19.01
Още от категорията
/
Макс Баклаян: Основните причини за рекордното поскъпване на инвестиционното злато са геополитика и макроикономика
20.01
От 1 500 до 30 000 лева глоба за работодатели, които карат служителите си да работят при опасно ниски температури
20.01
АИКБ: Пpeз пocлeднитe 5 гoдини pъcтът нa paзxoдитe в пyбличния ceктоp знaчитeлнo e изпpeвapил тoзи нa пpиxoдитe
18.01
Промени при АБВ пощата
17.01
Габриела Горанова-Димчева: Значително повече предприятия планират да наемат, отколкото да съкращават персонал
15.01
Изпълнителният директор на Volt Premium Taxi: В България моделът на Uber и Bolt е извън закона
14.01
Индийски работник в България: Миналото лято дойдоха мои приятели от Индия, за да работят тук за пет месеца
14.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.