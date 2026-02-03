ЗАРЕЖДАНЕ...
Анализ на БСК: Как се отразяват европейските приоритети за 2026 г. върху бизнес средата?
Програмата на Европейската комисия за 2026 г. и приоритетите й засягащи бизнеса.
Европейската комисия определя 2026 г. като "Моментът за независимост на Европа“. Под "независимост“, ЕК няма предвид изолация, а капацитет на Съюза да осигури собствената си икономическа устойчивост, оставайки отворен към свободната търговия.
В центъра на програмата стои огромно опростяване на законодателството. От общо 47 планирани законодателни инициативи, 25 имат ясно изразена цел за намаляване на административната и регулаторната тежест. Комисията си поставя конкретни цели:
– 25% намаляване на административната тежест като цяло;
– 35% намаляване на административната тежест за малките и средните предприятия;
– над 8,6 млрд. евро годишни спестявания за бизнеса в ЕС.
Конкретни инструменти за опростяване са "Омнибус“ законодателните пакети. Те обхващат: енергийното продуктово законодателство; данъчното облагане; автомобилния сектор; екологичните изисквания; безопасността на храните и фуражите; медицинските изделия. Целта е да се оптимизира докладването, да се ускори издаването на разрешителни и да се адаптира законодателството на ЕС в съответствие с променящите се пазарни условия.
Комисията предвижда 25 предложения за оттегляне на остарели или неефективни актове, както и 20 оценки (stress-tests) на действащото законодателство. Това се извършва с цел да се премахнат дублиращи се и неефективни правила.
Единният пазар, индустрията и инвестициите
Комисията заявява амбицията си до 2028 г. да бъде "завършен“ Единния пазар, като се премахнат оставащите бариери пред движението на капитали, услуги, енергия и цифрови решения. За бизнеса особено значение имат няколко ключови инициативи:
Създаване на "28-и режим“. Това е единен правен режим за компании, които оперират трансгранично в ЕС. Може значително да улесни предприятията, които работят или планират да работят на повече от един пазар в ЕС.
Европейски иновационен акт и въвеждане на "пета свобода“, а именно свободното движение на знания, данни и иновации. Това е от ключово значение за технологичните компании, научно-развойните центрове и стартъп екосистемата.
Завършване на Съюза на спестяванията и инвестициите, включително улесняване на достъпа до финансиране за иновативни компании, стартъпи и МСП.
Актуализиране на правилата за конкуренция и сливания, така че да се отчита не само ценовият ефект, но и приносът към иновации, устойчивост и стратегическа автономия.
Енергия и зелена трансформация
Високите и нестабилни цени на енергията са признати от Комисията като един от основните фактори, подкопаващи конкурентоспособността на европейската индустрия. Заради това, през 2026 г. се приоритизира: укрепване на Енергийния съюз; модернизация и разширяване на електроенергийните мрежи; намаляване на административните пречки пред трансграничните енергийни проекти; ускорена електрификация и инвестиции в чисти технологии.
В индустриален план Комисията ще предложи:
Circular Economy Act, насочен към развитие на пазарите за кръгови продукти и намаляване на зависимостта от внос на критични суровини;
Създаване на Център за критични суровини, който ще следи доставките, ще координира съвместни покупки и ще подпомага стратегическото складиране.
Приоритетите на Кипърското председателство
Мотото на Кипърското председателство на Съвета на ЕС за следващите 6 месеца е "Автономен Съюз – отворен към света“ ("An Autonomous Union. Open to the World“). За бизнеса това се изразява в три ключови направления.
Икономическа сигурност. Според Кипърското председателство, тя ще се постига чрез прилагане на Стратегията за икономическа сигурност от 2023 г., защита на критичната инфраструктура и технологии, както и намаляване на уязвимостите по веригите на доставка. Това означава по-строги изисквания в някои сектори, но и по-голяма предвидимост и стабилност.
Конкурентоспособността и регулаторната яснота. Следващите 6 месеца ще се подкрепят напълно Омнибус пакетите за опростяване, завършването на Единния пазар и мерките в подкрепа на МСП и иновациите.
Търговията и външните партньорства. Диверсификация на пазарите е основен приоритет, върху който наблегна посланикът на Кипър в България на срещата за обсъждане приоритетите в четвъртък, 08.01.2026г. Важно е укрепването на функционираща многостранна търговска система и по-ефективно прилагане на съществуващите търговски споразумения.
На 27 януари Кипър заявява пред Европейския парламент, че председателството ще даде приоритет на потребителската програма за 2030 г., бързо напредване по всички цифрови омнибус досиета и приключване на преговорите по митническата реформа и правилата за командироване на работници. Те обсъждат опростяването на регулаторната рамка за МСП, намаляването на зависимостта от извъневропейски доставчици и интегрирането на МСП в стратегически вериги за доставки.
Михаил Дамианос, министър на енергетиката, търговията и промишлеността, твърди, че в основата на търговските отношения на ЕС трябва да стоят основани на правила, отворени, но откровени отношения с другите страни. В същото време ЕС трябва да защитава своите ценности и законодателна независимост.
Никодемос Дамиану, министър на научните изследвания, иновациите и цифровата политика, заяви, че председателството ще работи по Закона за цифровите мрежи и насърчаване на научните изследвания с цел стимулиране на иновациите и задържане на таланти.
