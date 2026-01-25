Румен Радев направи заявка за по-активна роля. Александър Симов подчерта пред NOVA, че БСП не бива да възприема президента като противник. "Не смятам, че БСП трябва да вижда враг в Румен Радев“, заяви той, припомняйки, че именно левицата стои зад първото му издигане. По думите му Радев има потенциала да върне ентусиазъм и избиратели, а изборите ще бъдат трудни, но не фатални за БСП.
Според журналистът Силвия Великова предстоящите избори ще бъдат "интересни и предизвикателни“, с висока избирателна активност, която няма да пощади ГЕРБ и ДПС - "Ново начало".
"Тактиката на Пеевски да мълчи е добра – всяка атака срещу Радев в момента се връща като бумеранг“, коментира Симов.
От своя страна политологът Росен Стоянов описа навлизането на Радев в партийното поле като "удар в сърцето на лявото и на новото“, който ще пренареди електоралните баланси. Той прогнозира, че докато "ПП няма да тръгнат към Радев, ДБ по-скоро ще го направят“, а други формации вече калкулират загуби.
Великова оцени подписването за участие на България в Съвета за мир като ход, който може да се окаже в полза на президента: "Подписът ще направи услуга на Радев“.
"Сигурен съм, че Радев щеше да подпише“, каза Александър Симов като допълни, че приемането ни в Съвета за мир ще мине сравнително лесно, но истинският тест тепърва предстои – в парламента и на изборите.
По темата за Съвета за мир експертите отчетоха, че евентуалното членство може да даде на България по-ранен достъп до дипломатически процеси, възможност за икономически дивиденти и по-видима роля в нови международни формати, макар рисковете да остават.
