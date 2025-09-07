Новини
Александър Симов: На президента му отива да бъде критичен
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 11:32
© Булфото
Есенната сесия на Народното събрание започна с остри реплики в кулоарите, ранни залози за битката за "Дондуков“ 2 и спор около пътуване до Пекин. Пред bTV политологът Петър Чолаков и журналистът Александър Симов коментираха политическия тон и възможните сценарии преди президентския вот догодина.

По време на честванията на 6 септември държавният глава използва риторика срещу "дерибеи“ и "политически брокери“.

"Тонът е предизборен, но на президента му отива да бъде критичен. Президента остана единствен, койота не се "сглоби“. А на ПП-ДБ не им отива така да говорят, например“, каза Александър Симов.

Петър Чолаков отбеляза, че думите не са изненадващи и ги постави в контекста на "съжителството“ между институциите, като напомни за договорености около назначения в сектор "Сигурност“.

Симов коментира и евентуален политически проект на Румен Радев.

"След като четири години не видяхме проект, не мисля, че до края на мандата ще има. Времето в политиката не е безкрайно“, смята той.

"Има ниско доверие в парламента и правителството. А Радев поддържа високо доверие, но да не се прехласваме – системната криза е дълбока и прави прогнозите рискови“, обясни Чолаков.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заговори за общ кандидат на "център-дясно“.

Симов определи това като "провокация“, която поставя ПП-ДБ в неудобна ситуация за втори тур.

Чолаков смята, че подкрепа за кандидат на ГЕРБ би била "тежка политическа грешка“ за ПП-ДБ, дори ако самостоятелна кандидатура изглежда по-слаба.

И двамата събеседници очакват ДПС да издигне собствен кандидат или фигура "за търговия на втори тур“. По думите на Чолаков най-вероятният профил е "ясно евроатлантически, проевропейски“.

БСП "ще има собствен кандидат“, каза Симов, като припомни, че в лявото пространство вече циркулират имена, но окончателно решение няма.

