Александър Сиди: Правителството ще се самосъбори отвътре. Напрежението продължава да расте
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 21:49Коментари (0)72
© Bulgaria ON AIR
Диалогът беше скъсан с безумния арест на кмета на Варна, със създаването на напрежението покрай продаването на държавата, със създаването на новата търговска верига. Когато Борисов се чувства укрепен във властта, започва да прави тези неща. Не е нещо, което не сме виждали. Очаквам да направят още някой показен арест и да излезе Румен Радев с юмрука. Това коментира Александър Сиди от ВМРО.

По думите на бившия евродепутат Петър Витанов междуинституционалният диалог е важен, но е по-важно да има диалог между хората.

"По всякакъв начин се прави опит да се заобиколи президентската институция. Заобикаля се Конституцията. Имаме временно изпълняващи главни прокурори", посочи Витанов пред Bulgaria ON AIR.

Според него правителството няма желание да консолидира позиция с президентската институция и е видно, че президентът бива блокирам по всевъзможни начини.

"Предстои бурна есен и тежка зима. Този гняв и недоволство ще резонира в следващите избори", прогнозира бившият евродепутат.

Напрежението расте

"Парламентарната опозиция е добре поставена от сегашните управляващи. Самата опозиция не е единна. Вотовете на недоверие са загуба на парламентарно време. Те не могат да съборят това правителство. Правителството ще се самосъбори отвътре. Напрежението продължава да расте. Цените растат. Хората нямат сигурност. Със сигурност инфлацията не е 2%. На хората ще им писне в един момент и ще излязат на улицата", заяви Сиди.

По думите на Витанов надценките не са пазарни и може да се направи опит да се намалят цените.

"Ел Би Булгарикум" продължава да бъде държавна фирма. Тя успя да принуди други да намалят цените на кашкавала и сиренето. Виждам опит за друг тип ползи", посочи той.

Според него Илияна Йотова е професионалист и би била чудесен президент, но трудно би разчитала само на подкрепата на БСП.

"Тези президентски избори биха могли да доведат до промяна на политическия състав и преформиране на правителството. Целта на ГЕРБ и "ДПС-Ново начало" е те да спечелят. Бойко Борисов настоява да се върне като министър-председател. Възможно е Росен Желязков да бъде издигнат като президент", добави Витанов. 

Сиди също е на мнение, че Росен Желязков изглежда като най-приемлив в момента.

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
