Александър Сано пропищя от сметката си за ток: Някой май си реве за бунт
"От няколко дни гледам репортажи по телевизията за двойни сметки за ток, които са изпратени на хора в цялата държава. Току-що установих, че и моето семейство не е подминато. Досега сме имали най-много 300 лева и то през февруари. Тази година за януари имаме 700 лева. Някой май си реве за бунт", заяви той в социалната мрежа. И поясни, че с него са се свързали стотици клиенти на трите електроразпределителни дружества.
"Този януари бях 5-6 дни на снимки в Боровец. Жена ми също беше в провинцията. Детето или е било само, или в приятелки. Тази зима е по-мека от предишните две, поне според мен. Ще видя какво може да направим по законен ред и да организираме протести", поясни Сано в ефира на NOVA.
