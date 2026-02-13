ЗАРЕЖДАНЕ...
Александър Сано: Получихме сметка за ток oт 700 лв., а досега сме плащали най-много по 300 лв. за периода
©
Сано посочи, че досега най-високата им зимна сметка е достигала около 300 лева. Той коментира, че е възмутен от рязкото увеличение и отбеляза, че проблемът засяга множество домакинства в страната в началото на 2026 г.
"От няколко дни гледам репортажи по телевизията за двойни сметки за ток, които абсолютно възмутително са получили хората в държавата. Току-що установявам, че и моето семейство не е подминато. Получихме сметка за ток 700 лв. за януари, а досега сме плащали най-много по 300 лв. за периода. Май някой плаче за бунт“, заяви артистът.
Темата за високите сметки за електроенергия предизвиква засилен обществен отзвук, след като множество потребители споделиха за значително по-високи разходи за януари в сравнение с предходни месеци.
Още от категорията
/
Треньорът на шампиона от Откритото първенство на Австралия: Димитър ни изненада приятно с трофея на двойки
11:17
Коларова за "Петрохан": Истината е, че покрай този случай има много политика и няма как да не се политизира
12.02
Времето рязко се обръща! Идват гръмотевични бури, температури до 19 градуса, а след това сняг!
12.02
Вятър и темеператури над 10 градуса в Благоевград, по-студено време в началато на следващата седмица
12.02
Петър Кичашки за Съвета за мир и България: Нашите американски партньори са наясно с поредното политическо безвремие у нас
11.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
klatqnared
преди 1 ч. и 19 мин.
Студено време, бе Косъм, те го казаха. И всички са седяли вкъщи 10 дни на отворени прозорци и печките на макс.
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.