|Александър Ненков: Фонд мениджър на финансови инструменти управлява внушителния ресурс от 1 милиард евро
През настоящия програмен период – 2021-2027 г., Фондът управлява внушителния ресурс от 1 милиард евро, или два пъти повече в сравнение с предходните 7 години. "В предходния програмен период целият ресурс, възложен на Фонда, е достигнал до българските общини и компании. Фондът на фондовете е най-големият инвеститор в т.нар. стартъп екосистема. Може би заради това Европейската комисия и институциите на местно ниво са ни възложили двойно по-голям ресурс.
Идеята е не само да пускаме инструменти, а те да стигат до реалната икономика и да променят средата“, подчерта Александър Ненков.
Фондът мениджър на финансови инструменти е най-големият инвеститор в рискови проекти. "Повече от 2/3 от инвестициите в дялово участие на стартъп компании са ресурс на Фонда. Това е рисков капитал, който по-трудно би се финансирал на свободен принцип от финансовите среди. Логиката на Фонда е да бъде точно този инвеститор и да подкрепи тази екосистема, тя да бъде укрепена, за да могат в един момент и чуждестранни инвеститори да влязат на нашия пазар с по-голямо доверие и да търсят компании, които един ден ще станат световни“, обясни Ненков.
"Политическата криза през последните години, честата смяна на правителствата и на принципала на Фонда в лицето на министъра на иновациите и растежа, както и липсата на прогнозируемост се отразяват негативно върху реализирането на проектите през настоящия програмен период, призна изпълнителният директор на Фонда. "Вече подписахме няколко договора. През последните 6-8 месеца сме в процес на избор на изпълнители – банкови или фонд мениджъри, които ще инвестират дялово в компании. Забавили сме се, това е факт, но се надявам през следващите месеци да наваксаме с по-сериозен темп. Надявам се 2026 г. голям процент от ресурса вече да стигне до крайните получатели“, допълни Александър Ненков.
