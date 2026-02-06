ЗАРЕЖДАНЕ...
Александър Колячев, КЗП: Масово започнаха да идват сигнали за завишени цени на ток
© БНТ
Той поясни, че това, "че се подават сигнали към КЗП е добре, дотолкова, че ние след това ги разпределяме към КЕВР, която е компетентна в случая".
"Обичайният ред е когато има проблем със сметката за тока потребителят трябва да уведоми за това съответното разпределително дружество и едва след като получи негативен отговор след това да уведоми за това КЕВР. Ние в казуса нямаме компетенции", обясни Александър Колячев пред БНТ.
Нашите правомощия в този сектор са доста ограничени, каза той. "Можем само да разгледаме сигналите и да ги пренасочим по компетентност", добави той.
"Ако сметките се съпоставят с тези през януари, ако температурите са били сходни, може би това е правилният подход", каза председателят на КЗП.
Александър Колячев беше категоричен, че сигналите за завишени сметки нямат нищо общо с приемането на еврото. И обясни, че или става въпрос за по-голямо потребление или за някаква техническа грешка.
Още по темата
/
Сметките за ток, които получиха някои хора: От 207 лв. на 637 лв. или от 5,50 евро на 159 евро
05.02
Експерт за високите сметки на тока: Електромерите мерят количество енергия, не зависи от еврото
05.02
Омбудсманът: Получихме сигнал от пенсионер със сметка от около 280 евро при минимална пенсия от 340 евро
04.02
Явор Куюмджиев: Не можем да твърдим, че има някаква масовост на завишени сметки за електроенергия
04.02
Още от категорията
/
Румен Гълъбинов: Можем да очакваме покана за присъединяване и членство в ОИСР до края на 2026 година
05.02
Атанас Зафиров: Опитват се да ми изградят образ на човек, който се е вкопчил в нещо и отказва да го пусне
05.02
Нови цени на билетите за влаковете - ще са динамични според времето на купуване преди пътуването
05.02
Министерството на туризма представя България на едно от най-големите изложения в Турция и региона
05.02
Заловиха контрабандни златни и сребълни изделия на "Капитан Андреево", стоката е на стойност над 50 000 евро
05.02
Слави Трифонов: На фона на случващото се в козметични салони и гинекологични кабинети, отново съм принуден да кажа - "Аз нали ви казах"
05.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Директорът на Здравната инвестиционна компания за детска болница:...
22:23 / 05.02.2026
Освободиха гинеколога, задържан заради скандалните записи на паци...
20:25 / 05.02.2026
Българска поетеса се ражда и умира на 5 февруари
19:51 / 05.02.2026
Окончателно: Ограничиха изборните секции в чужбина
19:20 / 05.02.2026
Румен Гълъбинов: Можем да очакваме покана за присъединяване и чле...
19:06 / 05.02.2026
Таков: Няма вътрешни битки в БСП
19:04 / 05.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.