До 25 хил. евро санкция за всяко установено нарушение може да бъде наложена на електроснабдителните дружества. Това съобщи временно изпълняващият длъжността председател на Комисия за защита на потребителите Александър Колячев. Причината са проверки на комисията по повод хиляди жалби на граждани за високи сметки за ток. Според КЗП процедурите, по които се разглеждат сигналите на потребителите, често са формални и не водят до реална защита на хората.По данни на комисията почти всички възражения срещу сметки за периода 1 януари – 4 март са били отхвърляни без задълбочени проверки. В предаването "Тази сутрин" Колячев обясни какви санкции могат да бъдат наложени и какви проблеми са установени в процеса на разглеждане на жалбите."Санкцията в случая не е най-важното нещо. Най-важното е предприятията, които оперират на пазара, да коригират своето поведение“, заяви Александър Колячев. По думите му комисията не цели да налага масови наказания за всяка отделна жалба.След подадени жалби за високи сметки, за февруари имат нов казус"Ако тази санкция бъде приложена към всяка една от жалбите, тя ще бъде прекомерна и най-вероятно ще бъде отменена от съда. Затова не използваме толкова рестриктивен подход и не искаме да бъдем репресивни“, обясни той. Колячев допълни, че ако глобите са прекомерни, те в крайна сметка могат да се отразят косвено и върху потребителите. "В крайна сметка имате представа кой ще плати тези пари – по един или друг начин отново потребителите“, каза още той. Затова подходът на комисията е за всяко установено нарушение да се налага санкция до 25 000 евро.По думите на Колячев в определен момент жалбите за сметки за ток са били над 15 000. "В момента не мога да ви кажа категорично точния брой, но тенденцията е жалбите при нас да намаляват“, посочи той. Според него това може да означава две неща – или сигналите действително намаляват, или хората ги насочват към други компетентни институции.КЗП подчертава, че решението на комисията не се отнася до това дали сметките са правилни, а до начина, по който се разглеждат жалбите на потребителите."Когато един потребител се обърне към електроснабдителното предприятие и каже, че има завишено или нереално потребление, дружеството прави справка с електроразпределителя и отговаря съвсем формално, че грешка в сметката няма“, обясни пред bTV Колячев.След това отговорността се прехвърля върху клиента."Потребителят трябва да се обърне към електроразпределителното предприятие и да поиска замерване на уреда си. В повечето случаи това е платена услуга, която отново е за сметка на потребителя“, каза той.Последната сметка за ток на семейство Жекови е 94 евро, а предишната - 32 евроСпоред комисията това не е добросъвестен подход от страна на търговците. По думите на Колячев обективната проверка трябва да включва пълна техническа експертиза на електромера. "За да бъде извършена една обективна проверка, трябва да бъде проверен самият електромер в независима лаборатория – дали има проблем в софтуера, в хардуера или дали е имало манипулация“, поясни той.Според него електроснабдителните дружества имат възможност да иницират такава проверка, но често не го правят."Те не полагат тези усилия, които следва да направи един добър стопанин, а цялата отговорност се прехвърля към потребителя“, заяви Колячев.КЗП ще разшири проверките и към електроразпределителните дружества. "Ще проверим как те подхождат към тези проверки – дали ги правят обективно и в пълнота, или отново формално“, каза Колячев. Той съобщи и че предстоят разговори между институциите и енергийните компании."Ще седнем на масата с тези предприятия заедно с Министерството на енергетиката и с Комисията за енергийно и водно регулиране, за да дадем предложения за подобряване на системата“, посочи той.Според Колячев първата стъпка при спорна сметка е контактът с дружеството, което издава фактурата. "Потребителят трябва да се обърне към електроснабдителното предприятие, защото фактурата идва от него. То трябва да предприеме всички останали действия за изясняване на случая“, обясни той.КЗП може да разглежда сигнали за начина на обслужване на потребителите, но не определя цените на електроенергията."Ние нямаме компетенции по отношение на високите цени. При необходимост препращаме сигналите към Комисията за енергийно и водно регулиране“, уточни Колячев.